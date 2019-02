DF kalder tre ministre i samråd for at få klarhed over regeringens holdning til danske IS-krigere.

Dansk Folkeparti er forvirret. Partiet mener nemlig, at regeringen er tvetydig i sin holdning til, hvorvidt IS-krigere med dansk statsborgerskab skal til Danmark.

- Hvad er det lige, regeringen mener? Udenrigsministeren siger ét, mens justitsministeren siger noget andet, siger Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe.

USA's præsident kræver, at EU-lande henter de statsborgere hjem, som sidder fængslet i Syrien, fordi de har kæmpet for Islamisk Stat.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), har sagt, at han ikke ønsker IS-krigerne hjem, mens justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har slået fast, at man ikke kan nægte danske statsborgere at komme til Danmark.

Christian Langballe vil have klart svar på, hvad regeringens holdning til danske IS-krigere er.

Han har derfor indkaldt både Anders Samuelsen, Søren Pape Poulsen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til et samråd.

- Det må gerne ske snart, for det er noget, som haster, siger han.

Der er endnu ikke berammet en dato for samrådet.

