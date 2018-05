Regeringen har under forhandlingerne droppet fængsel for flere brud på tildækningsforbud, men det kræver DF.

København. I knap ti år har Dansk Folkeparti kæmpet for at få et tildækningsforbud, og blot to dage før det ventes vedtaget, ser partiet nu sit snit til at presse citronen.

Forud for andenbehandlingen tirsdag foreslår partiet at tidoble bødestraffen for personer, der bærer burka eller niqab, i forhold til regeringens forslag.

- Der er behov for, at Folketinget markerer klart og tydeligt, at det er en grov forseelse at gå rundt med burka og niqab. Og mener vi det, bør vi straffe derefter, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Konkret foreslår partiet at hæve bødestraffen til mellem 10.000 og 15.000 kroner. Ved gentagelsestilfælde straffes med fængsel fra fem til 14 dage.

Regeringen har droppet fængsel som straf for at overtræde forbuddet. I stedet skal man betale en bøde på 1000 kroner ved overtrædelse første gang. Først fjerde gang og derover straffes overtrædere med en bøde på 10.000 kroner.

Men det er ikke nok til at have en afskrækkende effekt, mener DF.

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil partiet dog alligevel stemme ja.

- Vi har arbejdet i næsten ti år for et forbud om at bære burka og niqab, så selvfølgelig kommer vi til at stemme for loven alligevel, siger Martin Henriksen.

Spørgsmålet er derfor, om partiet er ude i en ren symbolkamp for at lægge afstand til de andre partier, hvis partiet alligevel vil stemme for.

- Det er et forsøg på at gøre et godt forslag endnu bedre. Det kan være, at Socialdemokratiet kan rykkes, eller regeringen vil genoverveje sin position.

- Det er fair nok, hvis nogen mener, at det er en politisk markering, det er det til dels også, men det er også et reelt forsøg på at gøre et godt forslag bedre, siger Martin Henriksen.

Han erkender, at det kan synes urealistisk at få igennem, men det var det også, da Dansk Folkeparti foreslog et burkaforbud i 2009.

- Vi fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre inden for grundloven. Men tiden arbejder for os, siger Martin Henriksen.

Selve tildækningsforbuddet tredjebehandles torsdag og ventes vedtaget der.

/ritzau/