Syrere med midlertidigt ophold skal hjem ligesom somaliere, mener DF's udlændingeordfører Martin Henriksen.

København. Dansk Folkeparti kræver et asylstop. Så kan udlændinge hverken søge asyl i Danmark eller få slægtninge herop med familiesammenføring.

Det siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, til, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil genoptage forhandlinger med støttepartiet om et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken.

Løkke vil hjemsende flere personer med midlertidig beskyttelse i Danmark.

- Vi ser gerne, at langt flere sendes hjem. Det skal et paradigmeskift dybest set gå ud på. De, som har fået ophold i Danmark, får at vide, at nu har de ikke længere behov for beskyttelse, siger Martin Henriksen.

- Så skal de forberede sig på hjemsendelse. Gør de det ikke frivilligt, så må de mentalt forberede sig på, at de bliver hjemsendt med tvang.

Regeringen og DF forhandlede på udlændingeområdet i december sidste år. Ifølge Dansk Folkeparti kan et aftaleudkast fra den gang hurtigt omsættes til en aftale.

Det har vist sig svært at hjemsende afviste asylansøgere. Enten kan det stride mod internationale konventioner, eller vi mangler hjemsendelsesaftaler med bestemte lande.

Med et asylstop kommer der ikke flere asylansøgere til Danmark, påpeger Martin Henriksen.

- Dermed har personer fra Syrien, Somalia og Irak heller ikke nogen at blive familiesammenført med i Danmark. Nu har vi fået banket antallet af dem, der kommer til Danmark, meget langt ned, siger Martin Henriksen.

Flere somaliere har mistet opholdstilladelsen, fordi Udlændingestyrelsen skønner, at der er sikkert i landet. Hertil lægger Dansk Folkeparti over 4000 syrere med midlertidigt ophold efter paragraf 7, stykke 3.

Det er personer, som ikke er personligt forfulgt, men flygtet fra en krig.

Dansk Folkeparti afviser at modtage FN's kvoteflygtninge, hvis udlændinge ikke må søge asyl i Danmark, påpeger Martin Henriksen.

- Vi mener ikke, at tiden er inde til at genoptage ordningen med kvoteflygtninge. Vi har massive integrationsproblemer i Danmark. Kriminalitets-, bande-, ghettoproblemer. Listen er meget lang med sociale og kulturelle udfordringer, mener Martin Henriksen

/ritzau/