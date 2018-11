FINANSLOV: Dansk Folkepartis forhandlere fik sig en overraskelse, da de kiggede på deres mobiltelefoner sidste mandag.

»På plads: Aftale om omprioriteringsbidrag for erhvervsuddannelser,« lød det i et opslag på Twitter fra finansminister Kristian Jensen.

Forhandlingerne var lige afsluttet, og DF er vant til at få lov selv at tage æren for den slags aftaler. Det plejede tidligere finansministre som Claus Hjort Frederiksen og Thor Pedersen at sørge for, men sådan er det ikke med Kristian Jensen. Og det er ikke det eneste irritationsmoment for DF.

Tweetet fra Kristian Jensen, en bemærkning fra Inger Støjberg og en strøm af lækkede regeringsdokumenter er med til at at ødelægge humøret hos forhandlerne fra DF, og det er med til at trække forhandingerne om den sidste finanslov inden valget i langdrag.

Det erfarer B.T. fra kilder tæt på forhandlingerne.

Inger Støjberg ankommer til Forhandlinger om ny finanslov. DF er irriterede over, at hun kalder det tyske loft ober familiesammenføringer for et »fup-loft«. Foto: Martin Sylvest Vis mere Inger Støjberg ankommer til Forhandlinger om ny finanslov. DF er irriterede over, at hun kalder det tyske loft ober familiesammenføringer for et »fup-loft«. Foto: Martin Sylvest

I sidste uge blev DF'erne mødt med, at Inger Støjberg havde kaldt et loft over familiesammenføringer efter tysk model for et »fup-loft«.

Tidligere blev en række regeringsdokumenter lækket til DR, og det hele er med til at skabe et billede af, at DFs krav er urealistiske.

Faktisk går der rygter om, at Venstre havde så travlt med at lancere ca. 20 nye udspil, at de ikke har haft tid til at planlægge finanslovsforhandlingerne med DF. Måske fordi Venstre planlagde at udskrive valg, men har droppet tanken.

»Det mener de sikkert. Vi har haft en lang række udspil, men også kigget på ældre og udlændinge, som interesserer DF,« siger finansminister Kristian Jensen.

»Man skal også finansiere tingene. Vi har passet på pengene hidtil, så vi har et større råderum end normalt. Men de har mange ønsker.«

DF havde planlagt, at forhandlingerne skulle være færdige senest på fredag inden Venstres landsmøde i weekenden, men det er helt udelukket nu. Tidligere har finansminister Claus Hjort Frederiksen landet finanslovsforhandlingerne midt i Venstres landsmøde og fået stor opmærksomhed og klapsalver for det. Sådan kommer det ikke til at gå for Kristian Jensen.

»Jeg føler ikke, at DF trækker tiden ud. Jeg synes, de er grundige, og det er et positivt ord,« siger Kristian Jensen.

Ifølge B.T.s kilder er alle DFs forslag til et paradigmeskifte - hvordan man kan sørge for hjemsendelse af flygtninge - hældt ned ad brættet. I stedet har DF bedt om forslag fra regeringen, og de har endnu ikke set nogle, de kan bruge.

DFs hovedforhandler Peter Skaarup siger:

»Regeringen har haft 13 måneder til at komme med forslag til et paradigmeskifte. Og det har vi gjort finansministeren opmærksom på adskillige gange. Tiden går, og det kunne være rart, hvis der kommer noget konkret i løbet af de næste 14 dage.«