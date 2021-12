Automatiske livstidsstraffe til bandekriminelle og ingen sociale ydelser til udlændinge.

Mens juledagene går på hæld, og de fleste danskere stadig ligger og slår mave, så er der anderledes travlt blandt de håbefulde kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti.

Mandag kunne Martin Henriksen erklære, at han som ny DF-formand vil ændre Grundloven og fratage udlændinge deres ret til sociale ydelser.

»Såfremt jeg bliver formand, så bliver det DFs absolut vigtigste mærkesag, opgave og førsteprioritet at stoppe den igangværende befolkningsudskiftning,« lød det buldrende fra Henriksen.

I dag følger en anden prominent kandidat, partiets næstformand Morten Messerschmidt, op med et forslag om at give automatiske livstidsdomme efter tredje dom for bandekriminalitet.

Og den slags voldsomme forslag fra formandskandidaterne kan vi godt vænne os til.

For ifølge politisk kommentator Jarl Cordua viser det nemlig, at formandsvalgkampen i Dansk Folkeparti allerede er i fuld gang.

»Nu er kampen om kernetroppernes gunst sat ind, og for at sige det lidt simpelt, så handler det om at være så lidt stueren som overhovedet muligt,« siger Jarl Cordua til B.T.

Martin Henriksen, der her ses give hånd til afgående formand Kristian Thulesen Dahl, stiller op som kandidat ved det ekstraordinære årsmøde 23. januar. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Martin Henriksen, der her ses give hånd til afgående formand Kristian Thulesen Dahl, stiller op som kandidat ved det ekstraordinære årsmøde 23. januar. Foto: Asger Ladefoged

Han mener, at skarpe udmeldinger på især rets- og udlændingepolitik har klangbund hos Dansk Folkepartis medlemmer.

Medlemmer, der ligger mærkbart længere til højre end den gennemsnitlige DF-vælger, påpeger Jarl Cordua.

»Det er basen i partiet vilde med. Hvis man skal appellere til dem, skal man have kant. Det skal være mere ideologisk.«

Kampvalget i Dansk Folkeparti blev en realitet, da Kristian Thulesen Dahl trak formandsstikket efter et rædderligt kommunalvalg, hvor partiet blev mere end halveret på landsplan.

Messerschmidt og Henriksen er nok de mest fremtrædende kandidater til formandsposten, men yderligere to kandidater, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen, stiller også op.

Den nye formand vælges ved et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Og det er altså DF-græsrødderne, og ikke vælgerne, der skal afgøre det.

»Den lille flok, der skal stemme og vælge formand i slutningen af januar, synes det er alle tiders med de her værdipolitiske overbud fra kandidaterne,« fastslår Jarl Cordua.

»Også selvom det ligger hinsides enhver politisk realisme,« tilføjer han med henvisning til, at der – ud over i Nye Borgerlige – ikke er borgerlig opbakning til så radikale forslag.

Der har været spekulation om et muligt kandidatur fra løsgænger og eksminister Inger Støjberg, der inden jul blev dømt i Rigsretten og siden erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.

Hvis hun skal melde sig på banen, skal det ske inden 7. januar, hvor der er deadline for opstilling.