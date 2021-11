Dansk Folkepartis Nana Harring havde svært ved at skjule følelserne onsdag nat, efter DFs nedslående resultat i Aarhus.

Dansk Folkeparti fik kun 2,7 % af stemmerne i Aarhus og ser derfor kun ud til at snige sig op på et enkelt mandat ved hjælp af deres valgforbund. Dermed går de mindst et mandat ned.

Det fik byrådskandidat Nana Harring til at bryde sammen i gråd, da B.T. fangede hende efter resultatet blev offentliggjort.

»Det er hårdt, at balladen i partiets top rammer os. Vi kunne ikke have gjort noget anderledes,« siger hun.

Hun pegede blandt andet på, at Dansk Folkeparti har været massivt til stede i Aarhus under valgkampen, og at hun syntes, der har været en flot kampagne.

»Det er mega frustrerende. Jeg er ked af, vælgerne ikke har kunnet se mit og Jakobs store arbejde,« siger hun.

Nana Harring er nummer to på listen for Dansk Folkeparti i Aarhus.

Hende og spidskandidaten, Jakob Søgaard Clausen er sideopstillet, og de fortæller, det er de personlige stemmer, der onsdag kommer til at afgøre, hvem af de to, der får en plads i byrådet.

Nana Harring forventer dog, at pladsen går til Jakob Søgaard Clausen.

Dansk Folkeparti er i valgforbund med hele blå blok i Aarhus Kommune, og det er altså dem, de regner med, sikrer, at de får det ene mandat i byrådet.

Nana Harring vil dog fortsætte arbejdet med Dansk Folkeparti i fremtiden, selvom hun ikke skulle blive valgt ind onsdag.

»Jeg fortsætter selvfølgelig. Men der skal ske noget i Dansk Folkeparti, og vi er mega ærgerlige,« afslutter hun.