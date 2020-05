Dansk Folkeparti har en del at kæmpe med i øjeblikket, hvor opbakning til partiet fortsætter med at falde.

For to uger siden nåede Dansk Folkeparti et lavpunkt i en politisk måling, da en måling fra analyseinstituttet Voxmeter gav partiet den laveste opbakning i 19 år. Det er så længe, at Voxmeter har lavet politiske målinger

I den nyeste måling ser det dog endnu værre ud for partiet. Voxmeters måling foretaget for Ritzau viser, at 6,7 procent af de adspurgte ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i morgen.

Dermed er der et lille fald fra den historisk lave opbakning på 6,8. Det skal dog tages med i betragtningen, at der er usikkerhed ved målingen på 1,5 procentpoint.

Målingen baserer sig på telefoninterview med 1025 repræsentativt udvalgte personer over 18 år. Den er gennemført i perioden fra den 27. april til de 3. maj 2020.

Det er ikke kun dårlige målinger, som Dansk Folkeparti kæmper med i øjeblikket.

Søndag udtalte hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen sig kritisk om partiets ledelse i Avisen Danmark.

Her kritiserede han partiet for at flakke rundt og partiformand Kristian Thulesen Dahl for at have en svag værdiprofil.

Det fik partistifter Pia Kjærsgaard til at kalde Vistisens udtalelser "dræbende". Hun kræver, at udtalelsen får konsekvenser.

/ritzau/