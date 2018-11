DF-toppen fejrede med bajere og chips, at de fik gennemført Karen Jespersens 18 år gamle ide

»Der kommer René. Han skal have en øl,« råber Kristian Thulesen Dahl glad og åbner en dåsebajer til sin finansordfører, René Christensen, der glad og rødmosset kommer direkte fra Finansministeriet.

B.T. har i flere artikler den seneste tid fortalt om de lokale borgeres udfordringer med at være nabo til udrejsecentret Kærshovedgaard, der huser en række udlændinge, som skal udvises af Danmark.

Nu har DF sikret, at kriminelle og afviste asylansøgere fra Kærshovedgaard skal sendes ud på en øde ø. Præcis som Karen Jespersen, der dengang var socialdemokratisk indenrigsminister, foreslog for 18 år siden.

Dengang vakte det et ramaskrig, men nu er det en del af den sidste borgerlige finanslov før næste valg.

DF'erne fejrer det med dåsebajere, chips og chokolade foran Kristian Thulesen Dahls kontor i Proviantgården på Christiansborg. Måske for at lægge afstand til Liberal Alliance, der i 2015 fejrede finansloven med champagne.

»Det er banebrydende, at vi får afviste asylansøgere ud på en øde ø. Da Karen Jespersen forslog det i sin tid, blev hun skammet ud,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»I har jo selv på B.T. indgående beskrevet problemerne omkring Kærshovedgaard, og mange i Midtjylland bliver glade for det. Det skal ikke være sjovt for udlændingene at opholde sig på den ø.«

Det er første gang, Thulesen Dahl ikke selv har været chefforhandler, men han har været inde over hele forløbet og også snakket med Lars Løkke om forhandlingerne undervejs og »skubbet på«, som han siger.

Han holdt muligheden åben for, at han og Lars Løkke kunne tage over til sidst, ligesom sidste år, men det var ikke nødvendigt. Der blev forhandlet hele natten til fredag, og DF'erne skiftedes til at få nogle få timers søvn.

Alle så dog veloplagte ud, da de præsenterede resultatet ca. kl. 16. Undervejs rygtedes det, at Udrejsecenter Kærshovedgård helt skulle lukkes. Ifølge B.T.s oplysninger var det et ønske fra DF, men det kunne ikke praktisk lade sig gøre. Den øde ø er et kompromis, som DF er godt tilfredse med.

Finansminister Kristian Jensen siger:

»Jeg har intet problem med, at kriminelle udlændinge, der er udvist af Danmark og ikke kan komme hjem, bliver placeret et sted, der er afsondret fra samfundet. Det er ikke et fængsel, de kan sejle ind til fastlandet med færgen, men de har meldepligt og skal være på øen om natten.«

Det virker, som om DF har fået meget gennemført, hvad er regeringens vigtigste sejr?

»Det er, at vi har skabt en helhed, hvor vi sparer penge på udlændinge, som vi kan bruge på de ældre. Hvis vi havde fortsat den udvikling, vi havde i 2015, ville vi i 2025 mangle 8,5 mia. Fra 2016 falder udgifter fra 9,9 til 5,7 mia.,« siger Kristian Jensen.

Ifølge DFs udlændingeordfører, Martin Henriksen, er det dog ret nyt, at Venstre synes, den øde ø (som ikke er helt øde, men det bliver den, red.), er en god idé.

»Det er vores idé, vi har før efterlyst det og stillet forslag om det i Folketinget, hvor det er blevet afvist,« siger han.

»Vi havde det oppe sidste år ved forhandlingerne. Da kunne det ikke lade sig gøre. Vi synes, det er godt at sende banditterne ud på en øde ø. Det var en glimrende ide, Karen Jespersen kom med dengang. Det skulle have været gennemført for længe siden,« siger Martin Henriksen.