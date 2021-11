Valgaftenen er langt fra slut endnu, og alligevel er en af de åbenlyse konklusioner allerede, at Dansk Folkeparti er et parti i en endnu større krise end først antaget.

Partiet har mistet 17 ud af 26 pladser, og selv i Kristian Thulesen Dahls hjemstavn, Thyregod, er DF halveret.

Det får nu partiformanden til at lægge kortene på bordet og erkende sit store nederlag.

»Min ambition har været, at vi er et landsdækkende kommunalparti. Der er nogle kommuner, vi ryger ud af, som gør rigtig ondt,« siger partiformanden til Ritzau og svarer herefter på spørgsmålet om, hvorvidt en evaluering af hans formandskab er uundgåelig:

»Ja, det er klart. Vi kommer til at diskutere alt. Og intet er helligt.«

Og ifølge B.T.'s politiske redaktør, Anders Leonhard, er det overraskende, at han allerede åbner den diskussion.

»Det er meget opsigtsvækkende, at Thulesen Dahl går ud og tager den jer diskussion på forhånd. Det er et tydeligt tegn på, at presset fra baglandet er massivt. Det bliver en ny omgang kaos og offentlige skænderier i Dansk Folkeparti de næste dage og uger,« siger han og fortsætter:

»Det er et parti på katastrofekurs. Alle vidste godt, at DF ikke gik et godt valg i møde. Men at det står så slemt til betyder, at Thulesen Dahl bliver overfaldet af et utilfreds bagland.«

I et interview med B.T. tirsdag aften sagde Kristian Thulesen Dahl direkte, at han vil bakke op om et generationsskifte og en ny formand.

»Ja, selvfølgelig vil jeg det,« sagde partiformanden, der ikke ville udpege en mulig efterfølger.