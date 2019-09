Dansk Folkepartis ledelse kommer ikke til at sige noget, før Socialdemokratiet selv viser pensionsudspil.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, vil ikke sige noget om, hvad partiet ønsker i forhold til tilbagetrækning for nedslidte.

Socialdemokratiet, der har regeringsmagten, gik til valg på en differentieret pension, så personer, der bliver nedslidte, kan gå tidligere på pension. Det er Dansk Folkeparti med på.

- Vi har hele tiden fået at vide, at det var helt umuligt af systemet at lave en retfærdig model for differentieret folkepension.

- Så siger Socialdemokratiet pludselig i januar, at det kan de godt. Så er vi da helt parate til at diskutere den. Men så må de da lægge den frem. Vi har stadig ikke set, hvad de tænker, siger Kristian Thulesen Dahl.

Regeringen har meldt ud, at der kommer en konkret model for differentieret pension inden for et år.

- Hvem skal have denne ret? Og vigtigere, hvem skal ikke have den? Når Socialdemokratiet har ventet så længe med at lægge noget frem, så tyder det mere på, at de er nervøse for at fremlægge noget, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han vil ikke sige noget om, hvad Dansk Folkeparti selv ønsker på den front. Partiet vil se Socialdemokratiets udspil, inden man selv kommer med ønsker og idéer.

- Det er Socialdemokratiet, der vil have vores mandater. Så jeg synes da, det er dem, der må lægge noget frem. Det må danskerne med rette kunne forvente af en regering, siger Kristian Thulesen Dahl på partiets årsmøde og fortsætter:

- Når de gør det, så skal vi nok fortælle, om der er 16 mandater fra os til det.

