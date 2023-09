Lørdag afholder Dansk Folkeparti årsmøde i den midtjyske by Viborg. Partiet, der lige præcis klarede spærregrænsen ved valget i 2022, kæmper fortsat med ét altoverskyggende problem.

Det er analysen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

2,6, 3,9, 3,3, 2,8 og 3,1.

Det er et tilfældigt udvalg af de procent, Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen har kunnet præstere i målinger over 2023.

Det er milevidt fra tidligere tiders storhed, hvor partiet gentagne gange har ligget over ti procent. Og mange husker nok kanonvalget i 2015, hvor partiet fik 21,1 procent af stemmerne.

Men det er meget længe siden.

»Valget i 2015 stak ud. Men der er omkring 13-14 procent af danskerne, hvor en stram udlændingepolitik er det afgørende. Dem havde DF tidligere helt for sig selv. Men nu skal de dele med Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige,« siger Joachim B. Olsen.

Det er altså på den baggrund, at formand Morten Messerschmidt skal holde tale ved årsmødet lørdag.

Han står med et parti, der op gennem 00erne og store dele af 10erne havde en unik position i dansk politik. Det høstede de flotte stemmetal og stor indflydelse på.

De dage er væk.

Nu skal de kæmpe med flere andre partier om at være dem, man går til, hvis man ønsker en stram udlændingepolitik.

»Socialdemokratiet er også rykket mod en strammere udlændingepolitik. VK-tiden fra 00erne er ovre. Og Dansk Folkeparti skal vænne sig til at være et mindre parti,« forklarer Joachim B. Olsen.

Siden Morten Messerschmidt overtog formandsposten efter Kristian Thulesen-Dahl sidste år, har han haft en overordnet opgave. Et overordnet problem, der skulle løses.

Det har været at skabe ro på de interne linjer i partiet, der fortsat er ramt af det store opgør, der gik forud for Messerschmidts valg til formandsposten.

»Det var et af de mest opsigtsvækkende interne opgør i dansk politiks historie, vi så mellem Kristian Thulesen-Dahl og Pia Kjærsgaard. Og her har Morten Messershccmidts opgave været at skabe ro. Og det har han formået,« siger Joachim B. Olsen.

Dramaet på højrefløjen i dansk politik er gennem den seneste tid blevet skabt af Nye Borgerlige, mens der har været markant mere roligt i Dansk Folkeparti.

Det har bare endnu ikke vist sig i meningsmålingerne.

Og det undrer folk internt i partiet, forklarer Joachim B. Olsen.

»De er lidt forundrede over, at de fortsat ligger tæt med Nye Borgerlige, som nærmest er imploderet. Det kan tyde på, at DFs brand blev hårdt ramt af det interne opgør. Og samtidig er der forsvundet mange profiler og stemmer,« siger han og uddyber:

»I politik tager det nærmest ingen tid at rive stor troværdighed ned, men det tager lang tid at bygge den op,« siger Joachim B. Olsen.

