Mens der er skuffelse i Liberal Alliance over den nye udmelding fra finansminister Kristian Jensen (V) om, at Venstre ikke går til valg på skattelettelser, så bliver den udmelding modtaget med glæde i Dansk Folkeparti.

»Det glæder vi os naturligvis over. Man skal ikke snakke om skattelettelser, men give dem, når der er råd til det. Og det vigtigste er altså, at vi har et godt velfærdssamfund, der hænger sammen,« siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Liberal Alliance praler af, at der er givet skattelettelser for 20 mia i denne valgperiode, så I har jo været med til at give skattelettelser?

»Ja, vi har været med til at give skattelettelser i bunden. Ikke i toppen, som LA gerne ville. Og vi har været med til at lave nogle ændringer, der gør det mere attraktivt at spare op til egen pension. I det hele taget kommer der flere ældre de kommende år, og det er vigtigt, at vi har råd til det,« siger Peter Skaarup.

Det er anden gang på kort tid, finansminister Kristian Jensen kommer med et udspil, der er vand på DF's mølle og et opgør med Venstres egen tidligere politik. Først måtte den offentlige sektor alligevel godt vokse i de kommende år, og nu aflyser han altså skattelettelser. Peter Skaarup ønsker ikke at kommentere, om det er en åben dør til, at DF kan komme i regering.

Men kilder i Finansministeriet bekræfter over for B.T., at udspillet kommer af to grunde. Dels for »at lette gangen på jorden for DF«, og dels fordi, Kristian Jensen ønsker at komme tilbage til Anders Fogh-doktrinen, hvor man ikke lover noget, man ikke kan holde. Og sådan ser Peter Skaarup også på det.

»Det minder lidt om nullerne og Foghs kontraktpolitik. Og det synes vi, er alletiders,« siger han.

I den liberale tænketank Cepos er der stor utilfredshed med, at skattelettelserne nu fordamper i en overskuelig fremtid.

»Jeg er meget overrasket over, at Venstre ikke går til valg på skattelettelser. Frem mod 2025 har politikerne et frit råderum på 26 mia. kr. Pengene skal bruges på enten højere offentlige udgifter eller lavere skatter. Vil Venstre virkelig åbne op for, at ‘rub og stub’ af de 26 mia. skal bruges på at gøre en af verdens største offentlige sektorer større,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos, til B.T.

»Ifølge OECD har vi det højeste skattetryk ud af 35 OECD-lande, og det er en hæmsko for dansk økonomi. For de 26 mia. kr. kan man f.eks. på en og samme tid få en marginalskat på 40 pct. og helt fjerne registreringsafgiften. Fordi de offentlige finanser er så sunde, har politikerne store muligheder for at lette skattetrykket - vel at mærke, hvis de ønsker det,« siger Mads Lundby Hansen.