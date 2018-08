DF og LA slås nu også om arveafgiften og skændes om, hvem der er skyld i den dårlige stemning

Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti tager allerede nu hul på skænderier med regeringspartiet Liberal Alliance om elementer i finanslovsforhandlinhgerne til efteråret - nærmere bestemt arveafgiften. Børn og samlevere betaler 15 pct. af arven til statskassen som afgift, hvis beløbet overstiger bundfradraget på 289.000 kr., og det vil LA gerne have nedsat eller fjernet.

»Når almindelige mennesker tjener penge, går mange af dem til forbrug, de betaler moms og høje skatter, og når de så skal herfra, kommer staten og tager 15 pct. af det, de efterlader til deres børn. Det synes vi er uretfærdigt,« sagde LA-finansordfører Joachim B. Olsen tidligere på året.

Men det synes LA-formand Kristian Thulesen Dahl ikke.

»Det er overhovedet ikke højt oppe på vores prioriteringsliste. der er mange ting, der er vigtigere end at sænke arveafgiften,« siger Kristian Thulesen Dahl.

DF holder sommergruppemøde i Sønderborg tæt på den tyske grænse og midt i det område, hvor de gik kraftigt frem ved sidste valg. Libedral Alliance holder sommergruppemøde i København torsdag og mundhuggeriet mellem de to partier fortsætter.

LA's politiske ordfører Chrisina Egelund sendte tirsdag en bredside mod DF i Jyllands.Posten:

»DF dyrker splittelsen i blå blok i en tid, hvor der er brug for samarbejde,« sagde hun og tilføjede, at DFs samarbejde med Socialdemokratiet har været »skadeligt«.

LA får en bredside tilbage fra Sønderborg fra DFs gruppeformand Peter Skaarup:

»Regeringen sidder jo kun fordi de får støtte fra vores mandater. Det er mærkeligt at høre dem skælde ud på os. Der er snart valgkamp, hvor alt går i spåner, og vi skylder danskerne at nå så langt, vi kan, inden det sker,« siger han.

Valget skal formentlig afholdes i foråret inden valget til Europa-Parlamentet i maj. Det, man normalt kalder rød og blå blok, står ret lige med en lille føring til Mette Frederiksen, og derfor er finansloven vigtig for regeringen og DF. Hvis den kan blive en vellykket »gavebod«, vil det være et godt udgangspunkt for et valg, hvis blå blok skal gø're sig håb om at vinde. Men det tyder allerede på, at det bliver svært for DF og LA at finde fodslag.

»Vi skal have lavet en god finanslov, hvor vi viser danskerne, at vi er i arbejdstøjet. Jeg synes nok, dem, der sidder i regeringen især bør lægge sig i selen for det,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Han har allerede i B.T. sagt, at han gerne vil i regering efter næste valg, og at han vil kræve at Lars Løkke smider LA ud, hvis han kan danne regering efter næste valg.

DF stiller løbede nye krav til en sådan regering, bl.a. vil de have en mere kritisk tilgang til EU, og på sigt en Dexit-afstemning, Mens Venstre trækker den modsatte vej, og nogle siger humoristisk at de har »fundet Uffe Ellemanns EU-sokker frem igen.«

DFs folketingskandidat Morten Messerschmidt har foreslået, at Danmark får to nye EU-forbehold, et velførds- og et udlændingeforbehold.

Det synes Kristian Thulesen Dahl er en god ide.

»Det er en rigtig god ide. Et velfærdsforbehold vil jo beskytte os imod, at EU-domstolen hele tiden laver regler, der betyder at vandrende arbejdstagere kan få velfærdsydelser i Danmark,« siger Kristian Thulesen Dahl.