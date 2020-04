Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener, at Enhedslisten og De Radikale bør støtte hårde straffe.

Enhedslisten, De Radikale og fire tidligere medlemmer for Alternativet i Folketinget vil torsdag stemme nej til den hastelov, der vil øge en lang række straffe markant, hvis kriminaliteten er begået i forbindelse med coronakrisen.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener, at partierne dermed bryder den borgfred på Christiansborg, hvor et samlet folketing de seneste uger har støttet op om regeringens politiske tiltag.

- Det er det første brud på borgfreden.

- Vores appel er, at man bakker op om forslaget om hårdere straf. Vi ser det som meget nødvendigt med en afskrækkende effekt over for folk, der prøver at udnytte krisen til at lave kriminalitet, siger ordføreren.

Hasteloven om hårdere straffe startede med at dække eksempelvis tyveri af værnemidler og håndsprit. Siden da er den blevet udvidet til også at gælde ting som fornærmende tiltale af politi, brud på maskeringsforbuddet og forstyrrelse af den offentlige orden.

Loven er blevet ændret hurtigt og betydeligt i takt med, at den er blevet hastebehandlet i Folketinget. Blandt andet indeholder den nu også krav om udvisning af udlændinge, hvis de begår nogen form for kriminalitet relateret til coronakrisen.

Det fik Enhedslisten til at stå af.

- Vi var klar til at stemme for. Den har solnedgangsklausul (udløbsdato, red.), hårde straffe for snyd med hjælpepakker og bagatelgrænser.

- Men regeringen har gjort det til et spørgsmål om udlændingepolitik, og det er det simpelthen ikke, sagde retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund tidligere onsdag.

Det forstår Peter Skaarup ikke:

- Det er bestemt ikke at gå for vidt med udvisning, også selv om man har været i Danmark i længere tid.

- Udvisning vil være en ekstra straf i forhold til andre befolkningsgrupper, men det er jo allerede tilfældet med kriminalitet i det hele taget, at man kan blive udvist. Derfor forstår vi heller ikke, at man ikke vil stemme for.

- Vi kan ikke finde os i, at nogen udnytter krisen til at lave kriminalitet. Slet ikke udlændinge.

Ritzau har siden onsdag formiddag forsøgt at få en kommentar fra Venstres retsordfører, Inger Støjberg, om strafskærpelserne. Det er ikke lykkedes.

