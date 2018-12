Danmarks Naturfredningsforening skal ikke kunne foreslå fredninger på egen hånd, lyder forslag. K afviser.

Tiden er løbet fra, at en frivillig forening kan foreslå fredning af andre menneskers private ejendom.

Sådan siger Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, efter at Dansk Folkeparti har foreslået at fratage Danmarks Naturfredningsforening (DN) retten til at rejse fredningssager på egen hånd.

- Liberal Alliance har meget fokus på den private ejendomsret og at få beskyttet den, siger Carsten Bach.

LA har ikke taget endelig stilling til det konkrete forslag, men Carsten Bach er positivt stemt over for intentionen.

- Vi mener, at systemet skal ændres. Og det giver Dansk Folkepartis beslutningsforslag os en god anledning til at gøre, siger han.

Regeringspartneren De Konservative afviser derimod forslaget. Det fastslår gruppeformand Mette Abildgaard, der egentlig er på barsel, på det sociale medie Twitter.

- Vi ønsker ikke at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredninger - eller gøre det betinget af kommunal opbakning, skriver Mette Abildgaard.

Dansk Folkepartis forslag lyder, at Danmarks Naturfredningsforening fremover kun skal kunne foreslå fredninger i samarbejde med en eller flere kommuner eller staten.

I dag kan foreningen gøre det alene. DF foreslår også, at andre foreninger skal have samme ret som DN til at foreslå fredninger. Det er K positivt stemt over for. Mens LA ser mere skeptisk på den del af forslaget.

/ritzau/