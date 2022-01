Både af hensyn til klima og økonomi foreslår DF-formandskandidat Erik Høgh-Sørensen en lokal folkeafstemning, før der skal bygges en tredje limfjordsforbindelse.

Den nordjyske DF'er, der er valgt ind i byrådet i Hjørring, mener, at beslutninger såsom placeringen af den nordjyske akuthelikopter og Egholm-motorvejen er tegn på, at Folketings-forlig skal være mere folkelige med lokal inddragelse.

Både i DF internt og politik generelt.

For når det gælder nordjyske anliggender er der for langt fra Nordjylland til Christiansborg.

»Den enorme lokale modstand, der er mod en tredje limfjordsforbindelse over Egholm, mener jeg, kalder på en lokal folkeafstemning om emnet,« siger Erik Høgh-Sørensen.

Høringsprocessen om en forbindelse over Egholm slog danmarksrekord i antal høringssvar. Det er blandt andet på den baggrund, at Erik Høgh-Sørensen mener, der skal være en lokal folkeafstemning.

Han mener derfor, at trafikforliget skal ændres, eller også vil han foreslå DFs folketingsgruppe at forlade forliget, hvis han bliver formand.

»Tiden er løbet fra trafikforliget. Det værste er, at aftalen ikke finansierer en elektrificering af jernbanenettet i Vendsyssel, hvilket vil hægte vores havne af den økonomiske udvikling og betyde, at mere gods fragtes på motor- og landeveje frem for godstog,« siger Erik Høgh-Sørensen og fortsætter:

»Man er ved at skabe kæmpehavne i Aalborg og Aarhus på bekostning af nordjyske havne, der er bedre geografisk placeret. I Hirtshals er der en helt ny tog-godsterminal, der trods investeringer af skattemillioner ligger nærmest ubrugt hen.«

Han mener heller ikke, at en 19 kilometer lang motorvejsstrækning over et grønt område giver mening i forhold til den grønne omstilling, biodiversitet og Aalborg-indbyggernes rekreation.

Men er det ikke et meget populistisk emne at tage op?

»Alting i politik er populisme. Man er faktisk en rigtig god demokrat, hvis man er populist.«

Der er foreløbigt fire kandidater til formandsposten.

Udover Erik Høgh-Sørensen har tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen meldt sit kandidatur. Derudover har formandsduoen Morten Messerschmidt og Peter Kofod meldt sig banen.

Også hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen, har kastet sit navn i hatten til at blive formand for Dansk Folkeparti.

Fristen for at melde sit kandidatur til formandsposten er 7. januar, så der kan stadig nå at komme flere formandskandidater til det, der efterhånden tegner sig til at blive et kampvalg.