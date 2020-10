Coronasmitten blandt indvandrere er igen kraftigt stigende, og en ud af fire smittede i Danmark kommer nu fra gruppen af ikke-vestlige indvandrere, viser en ny rapport fra SSI.

Derfor har kommunerne travlt med at bekæmpe smitten i indvandrermiljøerne. I Sønderborg Kommune har man taget et ekstra skridt og allieret sig med den lokale imam Hassan Ibrahim Ibrahim.

Han er blevet gjort til medafsender af officielle breve fra kommunen med vigtig information om corona, og det har fået sindene i kog hos Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Det er forkasteligt, at en kommune ophøjer en imam til at have en særlig rolle. Hvis man giver imamer et stempel som mellemled mellem muslimer og de offentlige myndigheder, så har vi et seriøst problem. Det skal stoppe nu,« siger DF-formanden.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup, Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt i bydelen Vollsmose i Odense søndag 27. september 2020.

Han henviser til en meget omtalt sag i Odense, hvor imamen Abu Bashar har lavet en skilsmissekontrakt for et muslimsk par, så de kan blive skilt uden om myndighederne.

Betingelserne er klare for kvinden: Du mister dine børn, hvis du bliver gift med en ny mand, og hvis du krænker din egen eller familiens ære, kan du også miste forældremyndigheden.

»Når vi ser sharia-skilsmissekontrakter i Odense, er det et klokkeklart eksempel på, hvorfor vi netop ikke må gøre imamer til en autoritet, der er involveret i opgaver for det offentlige,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Men kan det ikke give mening at række ud til autoriteter i de muslimske miljøer for at få oplysningerne om coronaretningslinjerne spredt ud?

»Nej, det må være nok, at vi har oversat retningslinjerne til snart sagt alle sprog. Muslimer i Danmark har også et ansvar for at forstå retningslinjerne ligesom alle andre.«

Borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S).

Borgmesteren i Sønderborg har dog svært ved at se problemet i, at imamer indgår som officielle afsendere på kommunens breve.

»Vores opgave er at få informationen så bredt ud som muligt, og her ser jeg egentlig et samarbejde med imamer som en god løsning til at nå vores borgere med muslimsk baggrund,« siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Da Sønderborg Kommune sendte de omtalte breve, både på dansk og arabisk, i denne uge, skete det efter en stor stigning i smitten blandt indvandrere i kommunen.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed var en af årsagerne et stort kurdisk bryllup i Aarhus, hvor en større gruppe med kurdisk baggrund i Sønderborg deltog.

Her blev adskillige personer smittet med corona og tog virussen med til Sønderjylland.

»Vi står i en situation, hvor vi skal bekæmpe smitten meget hurtigt, så den ikke spreder sig i kommunen. Hvis det kræver, at en imam skal være medafsender på et brev, så ser jeg intet galt i det,« siger Erik Lauritzen.

I skrivende stund udgør folk med ikke-vestlig baggrund 25,7 procent af de smittede med corona. Det er dog en gruppe, som kun tegner sig for ni procent af den danske befolkning.