Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, peger på Morten Messerschmidt som sin efterfølger på formandsposten.

Det skriver Jyllands-Posten, som har talt med formanden, frem mod at der mandag udkommer en bog om ham.

Kristian Thulesen Dahl sætter ikke sluttidspunkt på sit formandskab.

Til TV2 siger Morten Messerschmidt, at han er klar til at gå efter posten, når den tid kommer.

I starten af august blev Morten Messerschmidt udnævnt til ny næstformand i Dansk Folkeparti.

Over for pressen ønskede den siddende formand, Kristian Thulesen Dahl, på det tidspunkt dog ikke at pege på en såkaldt kronprins i partiet.

Det vil han dog gerne nu, fortæller han til Jyllands-Posten.

»Der er sket den ændring siden i sommer, at vi har valgt Morten Messerschmidt som partiets næstformand. Og det skyldes selvfølgelig, at vi kan se, at han kan være en god formand,« siger han til avisen.

Han fortæller samtidig til Jyllands-Posten, at der vil være en åben proces, når der på et tidspunkt skal vælges en ny formand. Her vil andre også kunne byde sig til, hvis de ønsker det.

Bogen, der kommer mandag, har navnet 'Kong Kristian - mennesket, magten og faldet' og er blandt andet baseret på anonyme kilder.

I bogens beskrives det blandt andet, hvordan Messerschmidt angiveligt forsøgte at »kuppe« den siddende formand efter folketingsvalget i 2019.

Det er dog ikke Kristian Thulesen Dahls opfattelse, at der har været lagt kupplaner mod ham.

»Den type diskussioner, der har været mange steder, oplever jeg ikke som kupplaner.«

»Derfor vil jeg ikke bruge bogen til at kigge tilbage og tage fat på folk, ud fra hvad der måtte være sagt, når man tror, at man sidder i en sluttet kreds og frit kan diskutere partiets fremtiden,« siger han til Jyllands-Posten.

Dansk Folkeparti løb ind i noget af en nedtur ved folketingsvalget i 2019. Her mistede partiet 21 mandater, så der nu er 16 DF-medlemmer i Folketinget.

