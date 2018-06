Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl skærper tonen over for Liberal Alliance forud for næste valg.

København. Liberal Alliance får hverken plads i en ny blå regering eller indflydelse på et regeringsgrundlag.

Sådan siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i et interview med Jyllands-Posten.

Han skruer dermed bissen på over for Liberal Alliance (LA), som Thulesen Dahl flere gange har sagt ikke bliver en del af en eventuel ny blå regering efter næste valg.

DF-formanden slår over for Jyllands-Posten fast, at det kun er partierne i en ny sammensat blå regering med deltagelse af Dansk Folkeparti, der får indflydelse på et regeringsgrundlag.

- Det bliver dem, der laver en regering, der også laver et regeringsgrundlag.

- Og det skal kun afspejle kompromiset blandt de partier, som indgår i en ny regering. Det bliver en nydannet regering, hvor Liberal Alliance så ikke er en del af regeringen, siger DF-formanden til avisen.

Kristian Thulesen Dahl mener derudover, at broderparten af den førte politik skal laves mellem DF, Venstre og Socialdemokratiet. Altså uden om Liberal Alliance, der ifølge DF-formanden har "gidseltaget" især skattepolitikken i denne valgperiode.

LA's politiske ordfører, Christina Egelund, ønsker over for Jyllands-Posten ikke at gå ind i en diskussion om tiden efter et folketingsvalg, der skal være afholdt inden for det næste år.

- Det er flatterende, så optaget Dansk Folkepartis leder er af Liberal Alliance og vores position i dansk politik.

- Men man skal passe på med at tage vælgernes stemmer for givet på forhånd, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/