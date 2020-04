Kristian Thulesen Dahl mener ikke, at partier har fået særlig indflydelse på næste skridt af genåbningen.

Nattens aftale om at lade eksempelvis frisører og fysioterapeuter åbne fra på mandag er lavet i sådan en hast, at Dansk Folkepartis formand mener, at partier reelt ikke fik mulighed for indflydelse.

- Det som statsministeren på forhånd sagde, at regeringen ønskede ville åbne som det næste, det er det, som åbner. Så enkelt kan det siges, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han henviser til, at statsministeren på et pressemøde tirsdag luftede mulighed for at åbne landet en smule mere. Her sagde hun, at regeringens fokus var på de liberale erhverv.

- Vi havde ønsket at få regnet på andre kombinationer af åbning, men det var ikke muligt, siger partilederen.

- Jeg spurgte helt konkret, om vi ikke havde mulighed for at forhandle videre i dag, men det var der simpelthen ikke mulighed for, og det er jo statsministeren, der vælger det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Blandt andet havde Dansk Folkeparti ønsket, at dele af de liberale erhvervsliv - eksempelvis kosmetologer, tatovører og lignende - skulle vente med af åbne.

Det kunne måske have givet plads til at sende efterskoleelever tilbage på skolen den sidste halvanden måned af skoleåret, siger DF-formanden.

- Men det var der bare ikke mulighed for at få beregnet. Så det vi ved ikke, hvad det havde betydet. Men okay, sådan er demokratiet også, når der er stort flertal, som siger okay til sådan en proces.

Men hvorfor blåstempler Dansk Folkeparti så en aftale, som partiet egentligt ikke er tilfreds med?

- Det er fordi, vi har fået skrevet ind, at den næste fase skal være anderledes, og at partierne i højere grad skal være en del af planen for genåbningen, siger Kristian Thulesen Dahl.

Blandt andet vil han have en prioriteret liste og en køreplan for, hvad der skal løbende skal åbnes for, efterhånden som det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt.

/ritzau/