Mange børn på udrejsecenter formodes at have psykiatrisk diagnose. Men forholdene er tålelige, mener formand.

Livet på Udrejsecenter Sjælsmark er ikke for børn, konkluderede en rapport fra Røde Kors i sidste uge.

Men det er forældrenes ansvar, mener partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF), der mandag deltog i et radioprogram på P1, hvor lyttere kunne ringe ind med spørgsmål.

- De vilkår, vi giver på Sjælsmark, er ikke fuldstændig ude i hegnet, sagde partiformanden, inden han blev afbrudt.

På centeret bor blandt andet afviste asylansøgere, som ikke vil rejse, men som Danmark heller ikke kan sende hjem.

Han blev spurgt til, om vi som samfund er villige til at lade børn vokse op på et udrejsecenter, hvor mere end halvdelen af 56 adspurgte børn i en rapport formentlig ville opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

- Det er dybt tragisk, når børn ikke har det godt. Men jeg har meget, meget svært ved at se, at et knips med fingrene kan lave om på situationen.

- Så vil forældre nærmest kunne misbruge deres børn til at få opholdstilladelse i Danmark, selv om de ikke har noget grundlag for det, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Psykologer fra hjælpeorganisationen Røde Kors har i december 2018 og januar 2019 undersøgt den psykiske trivsel blandt børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Det er mundet ud i en rapport, som blev fremlagt fredag og viser, at mere end halvdelen af de 56 adspurgte børn formentlig vil opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

Der bor 153 børn på Sjælsmark. Da Røde Kors' undersøgelse var i gang, boede der cirka 93 børn af afviste asylansøgere.

Beslutningen om at etablere centeret i den gamle kaserne blev truffet i 2013.

Det var oprindeligt ikke intentionen, at der skulle bo børn på Sjælsmark, men det blev efterfølgende ændret.

Det har vakt opsigt, at udrejsecenteret ligger op ad et militært øvelsesterræn, som bruges dagligt.

Ifølge Dansk Flygtningehjælp kan det forværre tilstanden hos krigstraumatiserede flygtninge.

/ritzau/