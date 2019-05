Borgerne må spise, hvad de vil, mener Kristian Thulesen Dahl, der taler for at frede landbrug i debatten.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er dødtræt af "klimahysterisk" valgkamp og taler for at frede dansk landbrug i klimadebatten.

I valgkampen, der tirsdag er en uge gammel, har politikerne travlt med at overgå hinanden, når det gælder klima og miljø, siger han til DR Nyheder.

- Det er blevet for klimahysterisk. Vi bliver nødt til at få noget fornuft ind i situationen, for vi er et gammelt landbrugsland, og vi har brug for landbruget, siger Kristian Thulesen Dahl.

Som et led i valgkampen besøgte han mandag et landbrug ved Holstebro i Midtjylland.

På bedriften arbejdes der målrettet med at reducere metanudslippet fra køerne ved hjælp af blandt andet et biogasanlæg samt særligt foder.

I valgkampens hede glemmer partierne, at dansk landbrug i forvejen gør meget for at blive mere klimavenligt og er blandt verdens mest klimaeffektive landbrugsproduktioner, påpeger DF-formanden.

- Jeg er dødtræt af, at den her valgkamp er gået ud i grøn, grønnere, grønnest. Det er nærmest overbudspolitik, vi ser. Men vi glemmer, hvor vi kommer fra som land.

- Vi er et gammelt, stolt landbrugsland, der producerer fødevarer af meget høj kvalitet. Men det er nærmest kastet ud med badevandet, fordi vi nu skal diskutere klima på en fordømmende måde, siger Kristian Thulesen Dahl til DR Nyheder.

