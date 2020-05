Uenighed om, hvor meget kommuner må bruge på velfærd, har fået Dansk Folkeparti til at forlade forhandlinger.

Dansk Folkeparti forlader forhandlingerne om en udligningsreform. Det oplyser partiets finansordfører, René Christensen, til Ritzau.

Dermed er Socialdemokratiet, Venstre, SF og De Radikale fortsat tilbage i forhandlingerne, der er i deres sidste fase.

Udligningsreformen skal ændre den måde, penge bliver fordelt fra velstillede kommuner til mindre velstillede kommuner på.

Ifølge René Christensen var det en uenighed om, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd, der i sidste ende fik partiet til at trække sig fra forhandlingsrummet.

- Det største element, der har skilt os, er, at man ikke vil kigge på servicelofterne, siger René Christensen.

Serviceloftet er et maksimumsbeløb, kommunerne på et år må bruge på service til borgerne. Det bliver aftalt mellem den siddende regering og kommunerne hvert år, når der forhandles kommuneøkonomi for det kommende år.

Service tæller alt fra pleje af ældre, skoledrift og andre ting, man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen. I 2020 er serviceloftet på 261,8 milliarder kroner.

- At man ikke vil kigge på servicelofterne i en udligningsreform betyder, at der nu er kommuner, der måske får 100 millioner kroner mere. Men de får ikke lov til at bruge dem.

- Dette her skulle ende ud med, at vi fik mere velfærd i Danmark. Men det får vi ikke med denne her aftale, siger René Christensen.

Han fortæller, at den aftale, Dansk Folkeparti har set, samlet vil sende omkring seks milliarder kroner ekstra ud til kommunerne fra staten.

En stor del af det vil dog være et tilskud, der er normalt har været midlertidigt, der nu bliver fast.

- Når man nu pumper noget, der ligner seks milliarder ud i kommunerne, så skal borgerne også kunne mærke, at man får en bedre folkeskole, ældrepleje og daginstitutioner, siger René Christensen og fortsætter:

- Vi ville gerne have skrevet ind, at serviceloftet som minimum skulle følge befolkningsudviklingen. Det er vi selvfølgeligt ærgerlige og skuffede over, at man ikke kunne skrive ind i aftalen.

/ritzau/