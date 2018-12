Martin Henriksen fra DF erkender, at det bliver svært at undgå, at Danmark tiltræder FN-migrationserklæring.

Dansk Folkeparti vil have statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i tale om den meget omdiskuterede FN-migrationserklæring, som Danmark ventes at underskrive i næste uge.

En erklæring, som Dansk Folkeparti modsat VLAK-regeringen ikke ønsker at se Danmark være med i.

Regeringens støtteparti vil onsdag i Folketinget derfor bede ministrene gøre rede for regeringens holdning til erklæringen.

- Vi har hørt, regeringen har sagt, at erklæringen ikke er juridisk bindende.

- Ikke desto mindre mener vi stadig, at det, når man ser, hvad der står i erklæringen, minder mere om radikal og venstreorienteret udlændingepolitik.

- Det minder ikke om national og borgerlig udlændingepolitik. Det skal de have lejlighed til at forklare, siger Martin Henriksen, der er udlændingeordfører i Dansk Folkeparti.

Regeringen og Dansk Folkeparti har gennem noget tid været uenige om, hvorvidt det er en god idé for Danmark at underskrive FN-erklæringen, der bærer navnet Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

For vil den gøre det lettere at sende afviste asylansøgere hjem? Eller vil erklæringen tvinge Danmark til at tage imod migranter, der kommer til Danmark for at arbejde?

- Vi er utilfredse med, at den åbner op for mere arbejdskraftindvandring fra afrikanske lande og mellemøstlige lande. Vi mener ikke, det er noget, Danmark har behov for.

- Vi er utilfredse med, at den taler om, at man skal afholde multikulturelle aktiviteter ved sportsbegivenheder, festivaler og så videre.

- Og det er forkert, at den taler om, at man ikke må give støtte til medier, der fremmer intolerance. For hvordan definerer man intolerance, det er der mange forskellige opfattelser af, siger Martin Henriksen.

Socialdemokratiet bakker regeringen op i, at Danmark skal tiltræde erklæringen, når FN-landene 10. og 11. december mødes i Marrakech.

Martin Henriksen erkender, at det derfor bliver "op ad bakke" for Dansk Folkeparti at få et flertal i Folketinget til at sige nej til erklæringen.

Udlændingeordføreren har dog noteret sig det, han kalder "intern splittelse" i regeringen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har sagt, at hun ikke tager til Marrakech.

Heller ikke ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), tager afsted.

I FN's invitation til landene efterspørges en repræsentant fra allerhøjeste embede. Fra Tyskland deltager forbundskansler Angela Merkel.

Danmark vil i en stemmeforklaring uddybe sit syn på, hvordan erklæringen set med danske øjne skal tolkes, når den skal underskrives i FNs generalforsamling.

Det har Lars Løkke Rasmussen sagt.

- Det er selvfølgelig bedre end ingenting, siger Martin Henriksen.

- Men vi tager det også som et udtryk for, at regeringen kan se, at den har en dårlig sag, siger han.

