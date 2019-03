DF stiller ultimatum til rød blok om Togfonden, mens det er i forhandlinger med regeringen.

Dansk Folkeparti er klar til at opsige aftalen med rød blok om Togfonden DK, medmindre de andre aftalepartier accepterer, at forliget om togfonden ændres fundamentalt.

Det siger transportordfører Kim Christiansen (DF) til avisen Danmark.

- Jeg vil ikke anklages for forligsbrud, men vi har altså et folketingsvalg lige om lidt, og man kan altid opsige et forlig lige op til et valg. Hvis vi skal gøre det, er det nu, siger han.

Togfondens mål er, at passagerer kun skal bruge en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer.

Det er afhængig af, at der bliver investeret omkring otte milliarder i en togbro over Vejle Fjord og en helt ny bane fra Skanderborg syd til Aarhus.

Det er lige præcis de to elementer, Dansk Folkeparti vil have ud.

Samtidig sidder de i forhandlinger med regeringen om en ny langsigtet plan for trafikinvesteringer, der vil flytte fokus fra tog til motorvej.

- Timemodellen er i min optik død, siger Kim Christiansen til avisen Danmark.

En opsigelse af forliget er således en mulighed.

- Jeg synes dog, vi har haft et godt samarbejde og tror også, at vi får det i fremtiden - bare ikke om togfondens fase to, siger Kim Christiansen.

Udmeldingen vækker over en bred kam vrede i forligskredsen i rød blok.

Hos Socialdemokratiet er man forundret.

- Det er nyt for os, at Kim Christiansen taler med så store bogstaver og gør det gennem pressen. Det er hans valg. Jeg synes, vi skal mødes og diskutere det ansigt til ansigt, siger transportordfører Rasmus Prehn (S).

Også De Radikale mener, at det er dårlig skik at sende en "trussel" gennem medierne.

- Politiske aftaler fungerer ikke på den måde. Det er en revolverretorik, som vi ikke vil bøje os for, siger transportordfører Andreas Steenberg (R).

Hos SF og EL mener transportordførerne, at udmeldingen sår tvivl om DF's troværdighed.

I regeringspartiet Venstre står transportordfører Kristian Pihl Lorentzen derimod klar med åbne arme.

- Jeg noterer det med tilfredshed. Vi synes heller ikke, det er klogt at bruge penge, der ikke findes, på noget, der ikke er brug for. Det er vejenes tur nu, siger han.

/ritzau/