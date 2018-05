Regeringens vigtige støtteparti Dansk Folkeparti er rasende over, at Tommy Ahlers er blevet ny uddannelses- og forskningsminister.

Det skyldes, at Ahlers har kaldt flygtningestrømmen mod Danmark et 'marginalt' problem i et interview med Finans.

»Det er meget svært at arbejde sammen med en minister, som har den slags holdninger,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Under valgkampen i 2015, fortalte Tommy Ahlers, at Danmark risikerer at tabe kampen om at tiltrække de dygtigste medarbejdere fra udlandet på grund af den stramme udlændingepolitik, som ifølge Ahlers kan give os et image som et land, hvor udlændinge ikke er velkomne.

»Danmarks problem er jo ikke, at vi har for mange udlændinge. Problemet er, at vi får for få,« sagde Tommy Ahlers til Finans.

Martin Henriksen er frustreret - men ikke overrasket - over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tilføjet Ahlers til ministerholdet.

»Det er dybt frustrerende, for det understreger, at Venstre og regeringen er fundamentalt uenig med Dansk Folkeparti på et for os fuldstændig centralt område. Men vi ved jo, at det er en holdning, som trives i Venstre, og det er yderst beklageligt, hvis den holdning er ved at overtage partiet,« siger han.

Men Tommy Ahlers får jo ikke ansvar for udlændingeområdet. Så får det overhovedet nogen effekt, hvis han stadig har den holdning?

»Ja, det gør det da helt bestemt. Som minister kommer han jo til at præge Venstres politik og sidde med ved bordet, når de store beslutninger skal træffes. Udnævnelsen er et klart signal om, hvad Venstre i virkeligheden mener om udlændingepolitikken,« siger Martin Henriksen og fortsætter:

»Det virker faktisk som om, at Inger Støjberg (udlændingeminister, red.) med sin hårde retorik forsøger at aflede befolkningens opmærksomhed fra, at Venstre faktisk ønsker mere indvandring.«

Han forudser, at Dansk Folkepartis samarbejde med den nye minister bliver meget vanskeligt - med mindre Tommy Ahlers tager afstand fra de synspunkter, han gav udtryk for under valgkampen for tre år siden.

»Det er en meget dårlig start. For han er jo fuldstændig ude af trit med virkeligheden og den danske befolknings ønsker. Udlændinge- og flygtningepolitikken er altafgørende, for det handler jo om hvilket Danmark, vi skal give videre til vores børn og børnebørn. Derfor vil jeg gerne opfordre den nye minister til at beklage udtalelsen og trække den tilbage,« slutter Martin Henriksen.

Tommy Ahlers afløser Søren Pind (V) som uddannelses- og forskningsminister.

BT arbejder på at få en kommentar fra Statsministeriet til Martin Henriksens udtalelser.