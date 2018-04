Refleksionsperiode og flere samtaler er et krav, hvis Dansk Folkeparti skal være med i aftale med regeringen.

København. Dansk Folkeparti har i øjeblikket svært ved at se sig selv i en politisk aftale med regeringen om at gøre det ulovligt at indgå proformaægteskaber i Danmark.

Det siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) efter forhandlinger torsdag i Børne- og Socialministeriet.

DF kræver, at aftalen indeholder en refleksionsperiode og flere samtaler med de par, som vil giftes. Men ifølge Martin Henriksen ser det ikke ud til, at regeringen eller andre partier går med til det.

- Det er paradoksalt, hvis regeringen nu vil lave familieretspolitik og udlændingepolitik med Socialdemokratiet og De Radikale og måske andre fra venstrefløjen, siger Martin Henriksen.

Regeringen vil blandt andet etablere en central, specialiseret enhed, der skal foretage en screening af samtlige par, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.

Målet med regeringens indgreb er at forhindre, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa.

