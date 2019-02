Danskere, der har deltaget i syrisk borgerkrig, skal retsforfølges lokalt, mener DF, der afviser dobbeltmoral.

Dansk Folkeparti vil have justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at nægte at tage imod danske statsborgere, der har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien.

Meldingen kommer, efter at justitsministeren har slået fast, at Danmark ikke kan nægte at tage imod fremmedkrigere med dansk pas og retsforfølge dem herhjemme. Hvor gerne politikerne end vil.

DF mener, at Danmark skal fratage IS-krigerne deres danske statsborgerskab. Også selv om de ikke har dobbelt statsborgerskab. Det vil i praksis sige, at de pågældende personer vil blive gjort statsløse.

- Jeg mener ikke, at vi er bundet på samme måde, som Søren Pape Poulsen har sagt, at vi er.

- Det må komme an på en prøve, og den prøve er vi klar til at tage fra Dansk Folkepartis side, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

Spørgsmål: Mener du, at Danmark rent juridisk vil kunne fratage folk deres statsborgerskab, selv om de ikke har dobbelt statsborgerskab?

- Ja, det kan godt lade sig gøre, svarer Skaarup.

Spørgsmål: Er det ikke et brud med statsløsekonventionen?

- Det vil der sikkert komme en større debat om. Men jeg mener, at man skal tage den diskussion og stå fast på, at vi ikke vil have syrienkrigere til Danmark.

- Man skal varetage den retsforfølgelse, der skal ske, i nærområdet.

Spørgsmål: Men hvordan skal Danmark rent moralsk kunne argumentere for, at andre lande skal tage deres statsborgere tilbage, hvis vi ikke selv vil gøre det?

- Fordi de har forbrudt sig imod det helt grundlæggende, vi står for i Danmark. De har været med i en krig dybest set mod danske soldater.

Spørgsmål: Men hvad ville du have sagt, hvis Marokko havde brugt de argumenter mod at tage mod den terrordømte marokkaner Said Mansour, som for nylig blev udsendt?

- Jeg ville have sagt, at det er de nødt til, fordi han er marokkaner.

- Det er klart, at Marokko havde sine betænkeligheder. Men nu er de endt med at tage ham. Og det synes jeg er helt rimeligt.

Spørgsmål: Men kan man så ikke sige, at Danmark opfører sig dobbeltmoralsk, hvis vi ikke tager de danskere tilbage, der har gjort noget ulovligt i Syrien?

- Nej, for de har deltaget i en krig. Det er en altomfattende borgerkrig, de har deltaget i. Det har Said Mansour ikke. De her krigere har været og er i nærområdet nu. Så det er ligesom at sammenligne æbler og pærer.

Spørgsmål: Så hvad vil du sige til de syrere og kurdere, der er rasende over at skulle have udenlandske kriminelle rendende rundt?

- Jeg vil sige, at vi kan love alt den støtte og hjælp, der skal bruges for at etablere domstole og fængsler i nærområdet. Så vi kan få løst op for den situation, de er endt i på grund af deres geografiske beliggenhed.

/ritzau/