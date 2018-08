Samarbejdet mellem Dansk Folkeparti og De Konservative bliver bedre og bedre, mener DF's næstformand.

København. Dansk Folkeparti går gerne i regering med De Konservative og Venstre.

Det siger DF-næstformand Søren Espersen, efter at De Konservatives formand, justitsministeren Søren Pape Poulsen, til flere medier har udtalt, at De Konservative er klar til at gå i regering med DF.

- Det er en glædelig og god besked at få. Jeg synes, at vi generelt har et fortræffeligt forhold til De Konservative og de K-ministre, som vores ordførere arbejder sammen med.

- Vi har fået opbygget et velfungerende samarbejde med De Konservative. Sådan har det ikke altid været, så det er en glædelig udvikling, siger Espersen.

Tilbage i 00'erne, da DF med Pia Kjærsgaard som formand var støtteparti til den daværende VK-regering, slog det ofte gnister mellem DF og Konservative.

Men Pape mener, at De Konservative og DF har nærmet sig hinanden og fået et større værdifællesskab. Det er også Espersens opfattelse.

I øjeblikket er det Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som udgør VLAK-regeringen. Men DF's forhold til LA er iskoldt.

- Vores formand (Kristian Thulesen Dahl, red.) har gjort det klart, at vi gerne indgår i en regering, som er ledet af Lars Løkke Rasmussen (V), hvis der bliver mulighed for det.

- Og det er klart, at der er De Konservative en naturlig del af samarbejdet, hvorimod vi har betydeligt sværere ved det med Liberal Alliance, siger Espersen.

De Konservative er aktuelt Folketingets mindste parti. Så kan De Konservative overhovedet få indflydelse i en regering med Venstre og DF, som er langt større? Ja, mener Espersen.

- Vi håber, at det kommer til regeringsforhandlinger med Venstre og De Konservative. Så begynder vi med et blankt stykke papir.

- I 2015 var regeringsgrundlaget allerede skrevet af Venstre, og derfor gik det galt. Så var der ikke noget at forhandle om, siger Espersen om situationen efter det seneste valg.

Her endte det med en ren V-regering efter forhandlingerne i blå blok. Siden kom LA og K i regering.

De Konservative ønsker nulvækst i den offentlige sektor. Her vil DF have en stigning. Men det er ikke noget problem, mener Espersen.

- Vi kommer ikke med nogen betingelser. Men vi har noteret os, at Venstres næstformand (finansminister Kristian Jensen, red,) har været fremme og sige, at det offentlige forbrug vil stige.

- Så det skal vi nok lande meget fornuftigt. Også med De Konservative, siger Espersen.

