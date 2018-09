Dansk Folkeparti er åben over for regelforenkling i ældresektoren. Men kun hvis budgetterne er konstante.

København. Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, vil gå til forhandlinger om mulige regelforenklinger i ældresektoren med åbne øjne.

Men også med et krav om, at eventuelle besparelser skal blive på plejehjemmenes budgetter.

- Det er en helt afgørende forudsætning, at pengene skal blive i ældresektoren. For hvis man bare fjerner dem, får vi ikke en bedre ældrepleje, siger han.

Jeppe Jakobsen er spændt på at se regeringens bud på, hvordan man ifølge Berlingske kan spare mellem 1750 og 2650 årsværk, svarende til et beløb i omegnen af én milliard kroner.

Han er af den opfattelse, at meget af det nuværende bureaukrati er der af en årsag.

- Det er ikke bare registrering for registreringens skyld, når der er krav om at dokumentere hvilken medicin, de ældre har fået. Det er jo af hensyn til deres sundhed.

- Omvendt er det mit indtryk, at der er lavet mange lokale regler helt ude i den enkelte kommune eller på det enkelte plejehjem, som er tunge, og som man godt kan lette på for at skabe en mere smidig arbejdsgang, siger han.

Ifølge Jeppe Jakobsen er det vigtigt at holde på personaleressourcerne, selv om overflødigt arbejde skæres væk.

- I en spidsbelastningssituation kan den sosu-assistent, der sidder ved computeren, altid gå fra det og hjælpe til.

- Men hvis hun er fyret, fordi der er forsvundet nogle dokumentationskrav, så kan hun jo ikke hjælpe, og så er ældreplejen blevet dårligere, siger han.

Regeringen ventes at præsentere sin afbureaukratiseringsreform tirsdag i forbindelse med det regeringsseminar, der afholdes i Nibe.

/ritzau/