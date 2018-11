Regeringen og Dansk Folkeparti har sat slutspurten ind i forhandlingerne om finansloven for 2019.

Det ender ikke bare med flotte ord.

En ny kurs for udlændingepolitikken bliver lavet, og den vil indeholde specifikke lovændringer.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger mellem regeringen og støttepartiet.

Parterne forhandlede det mest af onsdagen. Forhandlingerne fortsætter torsdag fra klokken 14.

Endnu en lang dag venter, forudser Skaarup. Ifølge gruppeformanden er der fortsat udfordringer med udlændingedelen.

- Det som regeringen siger, er, at der i nogle af de ting, vi foretager os, er procesrisiko. Altså der er en potentiel risiko for, at vi bliver underkendt af de internationale domstole, siger Skaarup.

Men han understreger, at den endelige aftale vil indeholde lovændringer på udlændingeområdet. Hvilke specifikke tiltag, der arbejdes på, vil Skaarup ikke røbe.

DF ønsker et paradigmeskift i udlændingepolitikken med større fokus på hjemsendelser frem for integration. Altså en mere aktiv hjemsendelsespolitik end i dag. Emnet er den klart største knast i forhandlingerne.

Et loft over familiesammenføringer for flygtninge er et ønske fra DF. Der skal hentes inspiration fra Tyskland.

I Tyskland blev der fra 1. august indført en regel om, at der maksimalt kan ske 1000 familiesammenføringer per måned til personer bosiddende i Tyskland.

Generelt oplever Skaarup fremgang i forhandlingerne.

- Der er stadigvæk et stykke vej. Der er nogle grundlæggende ting rundt omkring papirerne, som ser bedre ud. Nogle af teksterne ser bedre ud.

- Men der er brug for, at vi på nogle centrale områder bruger meget tid sammen med regeringen, for at det her kan falde på plads, siger Skaarup.

Foruden udlændingeområdet fylder pensionister også en del i forhandlingerne. Pensionisterne skal have et større rådighedsbeløb, er meldingen.

/ritzau/