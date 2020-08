Kim Kristensen og andre fra lokalbestyrelsen i Herlev forlader Dansk Folkeparti i protest mod ledelsen.

Dansk Folkeparti mister endnu et kommunalbestyrelsesmedlem, der trækker sig i protest mod partiledelsen på Christiansborg, skriver Ekstra Bladet torsdag.

Denne gang er det Kim Kristensen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune. Med sig tager han hele bestyrelsen i Dansk Folkepartis lokalforening, som også siger farvel til partiet.

- Vi har alle sammen trukket os og meldt os ud af partiet.

- Alle seks, som var tilbage i bestyrelsen, er ude, så der er ikke nogen lokalforening i Herlev, siger Kim Kristensen til eb.dk.

Han fortæller, at han udtaler sig på vegne af de andre medlemmer, der har meldt sig ud af partiet.

På Dansk Folkepartis hjemmeside står der, at formanden for lokalforeningen i Herlev er "vakant", og der står heller ingen navne nævnt ud for hverken "lokalbestyrelsen" eller "byrådsmedlemmer".

Grunden til udmeldelserne skal ifølge Kim Kristensen findes i partitoppens håndtering af en lokal sag med en tidligere næstformand for lokalforeningen i Herlev.

Han har ikke tiltro til DF-formand Kristian Thulesen Dahl som manden, der skal bringe DF ud af krisen efter vælgerlussingen sidste år.

Her mistede partiet først tre af fire mandater ved valget til Europa-Parlamentet, og dernæst gik DF fra 37 til 16 mandater ved folketingsvalget.

