Stop uroen og bak op!

Det er kernebudskabet i et brev, som 34 lokale topfolk i Dansk Folkeparti har underskrevet og sendt til de 16 DF'ere i Folketinget og samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen.

B.T. er i besiddelse af brevet, hvor DF-soldaterne raser mod partitoppen.

'Flere lokalafdelinger oplever allerede at blive kontaktet af nye medlemmer, som siger, de melder sig ud igen, hvis ikke den polemik, som der er i offentligt i folketingsgruppen stopper hurtigt,' står der i brevet fra lokalforeningerne.

I sidste uge blev Messerschmidt meget offentligt kørt over af et flertal i folketingsgruppen, da man efter formandsvalget skulle sætte den nye gruppebestyrelse. Af to omgange nemstemte folketingsgruppen Messerschmidts kandidater til det magtfulde organ.

Internt i partiet har flere kilder udlagt det som et snigløb på den nyvalgte formand.

Samtidig har flere uenigheder fra de lukkede gruppemøder med Messerschmidt for bordenden sevet ud til offentligheden, og ledende figurer i partiet - herunder Pia Kjærsgaard og Marie Krarup - har fortsat de verbale slagsmål i pressen.

Og det er den slags uro og rævekager, som baglandet nu tager tydelig afstand fra.

Morten Messerschmidt og europaparlamentsmedlem Peter Kofod ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget, tirsdag 25. januar.

'Efter det ekstraordinære årsmøde, hvor Morten Messerschmidt blev valgt som formand, vil vi gerne bede jer om, at I respekterer den beslutning og bakker op om ham, som mere end 60 procent af de delegerede valgte som vores formand,' står der også i breve, der er underskrevet af både lokalformænd og byrådsmedlemmer.

Der har ikke været meget arbejdsro for Morten Messerschmidt siden det ekstraordinære årsmøde, og dramaet har taget til i styrke med næsten daglige historier om uenighed, splid og intern rivalisering.

Bare torsdag kunne B.T. berette, at partisekretær Steen Thomsen er færdig på posten, og at han erstattes af den tro Messerschmidt-støtte Jens Vornøe, der også er en del af partiets hovedbestyrelse og mangeårig lokalformand i København.

Flere andre ledende folk i partisekretariatet fratrådte ved samme lejlighed - blandt andet sekretariatschef Jeanie Nørhave og den tidligere partisekretær Poul Lindholm.

Det fik den tidligere formand, Kristian Thulesen Dahl, til at skrive et Facebook-opslag, som han indledte med ordene: 'En trist dag på kontoret':

'DF’s A-kæde stopper. Det blev meddelt i dag. Vores personalechef Jeanie Nørhave, vores partisekretær Steen Thomsen, vores tidligere partisekretær Poul Lindholm og en betroet medarbejder, som har været hos os i over 15 år,' oplistede han.

'Det er altså dramatisk'.