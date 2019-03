Flere af DF's lokalformænd ønsker en mere synlig partiformand. Thulesen Dahl erkender, at han kan blive bedre.

Det hører absolut til sjældenhederne, at kritiske røster rejser sig i Dansk Folkepartis bagland. Endnu sjældnere sker det, at kritikken retter sig mod selveste partiformanden.

Flere lokalformænd landet over efterlyser nu en mere markant partiformand i Kristian Thulesen Dahl.

Det skriver DR Nyheder.

- I ordets bogstavelige forstand er han for usynlig. Han skal markere sig mere, siger Poul Rikardt Jørgensen, der er lokalformand i Ishøj, til DR.

I den seneste Epinion-måling for DR, står DF til 15,2 procent. Samme billede tegner sig i de vægtede meningsmålinger på tværs af analyseinstitutterne. Dermed står DF til at miste hver fjerde stemme siden folketingsvalget i 2015, hvor partiet fik sit hidtil bedste valgresultat på 21,1 procent.

Tilbagegangen skyldes blandt andet de uklare signaler fra partiformanden, mener Poul Rikardt Jørgensen:

- Det nærmer sig et katastrofalt valgnederlag. Man kan lige så godt se sandheden i øjnene. Hvis vi ender med at miste en fjerdedel af stemmerne, så vil det være en gevaldig øretæve.

- Han (Thulesen Dahl, red.) skal altså fra nu af markere DF meget skarpere i forhold til, hvad vi står for. Der skal markeres meget kraftigere.

DF-lokalformand Peter Wulff fra Stevns savner også en mere synlig partiformand.

- Han skal simpelthen ud og finde ud af, hvad der rør sig i befolkningen. Han skal være mere synlig. Nu havde Mette Frederiksen sit pensionsudspil, og der mangler vi at finde et eller andet helt konkret, som kan sætte dagsordenen, siger han til DR.

DR Nyheder har i en rundringning spurgt DF's lokalformænd landet over, hvad de ser som årsag til den dalende vælgeropbakning. Mange bakker fuldtonet op om formandens linje, en del ønsker ikke at udtale sig - og andre igen henviser til, at meningsmålinger før har undervurderet tilslutningen til partiet.

Men en række lokalformænd fra flere egne af landet sår både tvivl om formandens gennemslagskraft og hans strategi om at samarbejde med Socialdemokratiet, selv om DF fortsat peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Kristian Thulesen Dahl erkender, at han kan blive mere synlig og skarp.

- Vi kan altid gøre det bedre og det skal vi også. Jeg skal også være bedre. Jeg skal måske også være mere synlig. Men det er jo ikke sådan, at jeg kan bestille tid i hverken TV Avisen og TV2 Nyhederne, siger DF-formanden til DR.

Derimod afviser han at lægge stilen om i forhold til samarbejdet med Socialdemokratiet.

- I den periode, hvor vi har haft den erklærede strategi om både lave flertal med Venstre og med Socialdemokratiet, der har vi haft målinger, hvor vi har ligget bragende godt. Nu ligger vi så knap så godt. Men hvis det var årsagen, så havde vi set det over de sidste på år. Og det er ikke tilfældet, siger Kristian Thulesen Dahl.

