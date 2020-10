DF er et arbejderparti, så vælgere vil være glade for ny aftale - udlændingetiltag eller ej, mener ordfører.

Dansk Folkeparti sagde op til pensionsforhandlingerne, at en ny ret til tidlig pension blandt andet skulle finansieres ved hjælp af en række udlændingestramninger.

Men den aftale, som DF, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet natten til lørdag kunne præsentere, bliver finansieret via en lang række andre kilder.

Finansordfører René Christensen (DF) afviser dog, at der skulle sidde en masse skuffede vælgere derude.

- Nej, det tror jeg bestemt ikke, siger han.

- Rigtig mange af vores vælgere har haft stort fokus på, at vi er et arbejderparti, og de fleste af vores vælgere er folk, der er i beskæftigelse.

- Mange af dem har også job, hvor man er udsat for, at man kan have et hårdt arbejdsliv, så jeg er sikker på, at danskerne og også DF-vælgere er rigtig glade for, at vi får forbedret seniorpensionen.

Med aftalen prioriterer aftalepartierne at afsætte gennemsnitligt cirka 3,5 milliarder kroner årligt til en ret til tidlig pension og blandt andet en udvidet seniorpensionsordning.

Det finansieres blandt andet via det økonomiske råderum, et såkaldt samfundsbidrag fra den finansielle sektor og en omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Tidligere var også en aktiebeskatning på bordet. Men den del er taget ud, og det glæder DF sig over, fortæller René Christensen.

- I forhold til aktiebeskatning synes vi, at det ville have været et fejlskud at gøre det sværere at skaffe risikovillig kapital, da vi står over for en grøn omstilling, hvor vi netop har brug for at skaffe risikovillig kapital for at kunne nå de 70 procent, siger han med henvisning til klimalovens mål om CO2-reduktion i 2030.

- Så det har vi fået pillet helt ud.

Det var DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, som i et interview med Jyllands-Posten sent i juli sagde, at der skal "være et kryds mellem tidlig pension og udlændinge".

