Det vakte stor opsigt på de sociale medier, da Dansk Folkeparti i går stemte imod en vedtagelsestekst om bl.a. at udvise kriminelle udlændinge efter første dom.

Vedtagelsesteksten var fremsat af Nye Borgerlige, men var i tråd med den holdning, som Pia Kjærsgaard få dage inden havde understreget fra Folketinget talerstol.

Men efter en god nats søvn og et mindre stormvejr på de sociale medier har Dansk Folkeparti nu ændret sin stemme.

Her til morgen har partiet meddelt Folketinget, at man nu vil i stedet vil stemme for Nye Borgerlige vedtagelsestekst.

En simpel procedurefejl

Ifølge Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, var der tale om en klokkeklar fejl fra partiets side.

»Vi havde vores egen vedtagelsestekst, og derfor plejer vi at stemme imod alle andre. Men i dette tilfælde er det en simpel procedurefejl, at vi ikke støtter Nye Borgerliges vedtagelsestekst, siger han.

»Den er sådan set meget fornuftig, selv om der et par formuleringer, vi ville have skrevet på en anden måde,« siger han.

Vedtagelsesteksten fra Nye Borgerlige havde tre overordnede punkter:

Der skal indføres et stop for spontan asyl.

Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom.

Udlændinge skal forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

Det undrede derfor Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, at DF ikke kunne støtte den udlændingepolitik. Det beskrev hun i går aftes i et Facebook-opslag, som har fået næsten 500 kommentarer og er blevet delt over 230 gange.

I dag siger hun til B.T.:

»Vi er glade for, at DF nu bakker op om Nye Borgerliges udlændingepolitik. Andet ville også være underligt,« siger hun og uddyber:

»Udlændingepolitikken skal løses fra bunden, og det kræver sammenhold og opbakning.«

Afstemningen i Folketingssalen tirsdag var en opfølgning på en forespørgselsdebat i fredags om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Efter en forespørgselsdebatter laver partierne vedtagelsestekster, hvor de tilkendegiver deres holdning - i dette tilfælde til udlændingepolitikken.

Nogle partier laver en fælles tekst, mens andre partier skriver deres egen, hvilket både DF og Nye Borgerlige gjorde.