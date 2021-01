Der er indført flyveforbud fra Dubai efter "meget alvorlig og detaljeret borgerhenvendelse", siger minister.

Den borgerhenvendelse, som har fået myndighederne til at lukke for fly fra De Forenede Arabiske Emirater, herunder Dubai, i fem dage, er så alvorlig, at situationen skal tages meget seriøst.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Mistanken er, at der kan være enten bevidst eller ubevidst sjusk med de test, som bliver udført i Dubai, og som skal sikre, at folk, der stiger om bord på et fly, har fået foretaget en negativ coronatest.

Han vil ikke uddybe, hvem der har henvendt sig og hvornår.

- Det handler om konkrete aktiviteter og observationer i De Forenede Arabiske Emirater.

- Det har en karakter og en detaljeringsgrad, der gør, at vi er nødt til at tage det meget alvorligt.

Fra 9. januar har det været et krav, at alle rejsende med fly til Danmark skal kunne fremvise en frisk coronatest, der viser, at de ikke er smittet med coronavirus.

Men borgerhenvendelsen har altså rejst en mistanke om testenes kvalitet.

I forrige uge meddelte Statens Serum Institut (SSI), at det første tilfælde af en ny coronavariant, som oprindeligt blev påvist i Sydafrika, er fundet i Danmark.

Tilfældet forbindes med en rejse til Dubai. Benny Engelbrecht vil ikke fortælle, om det tilfælde har relation til den henvendelse, som myndighederne har fået.

Transportministeren erkender, at det bliver vanskeligt at undersøge, hvordan test foretages i De Forenede Arabiske Emirater.

- Det er et andet land, og med de begrænsninger der er, må vi benytte os af de muligheder, vi har. Jeg kan derfor ikke på forhånd afvise, at det kan være nødvendigt at forlænge det forbud, der ligger nu.

Det har for nylig været fremme i medierne, at flere danskere har været på ferie i Dubai, der slår sig på at være et solrigt, karantænefrit tilflugtssted - trods voksende smitte.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sendte tirsdag en opsang til de kendte, der har været afsted på ferie.

Benny Engelbrecht (S) vil ikke kommentere, om der er sammenhæng mellem debatten og forbuddet.

- Jeg kan ikke vurdere, om dét, at der er stor bevågenhed på De Forenede Arabiske Emirater, gør, at der også er en særlig bevågenhed fra borgere, der har mistanke om uregelmæssigheder.

- Men selve forbuddet har alene at gøre med den mistanke, der er rejst, siger han.

Der er ikke mistanke i forhold til testfaciliteter andre steder i verden, siger ministeren.

