»Man skal ikke gå ind i politik for at få venner. Jeg tror, Churchill har sagt, at hvis du vil have en ven i politik, så anskaf dig en hund.«

Sådan lød det tilbage i 2017 fra Helle Thorning-Schmidt i et interview med Kristeligt Dagblad. Og de ord var måske meget gode at huske på for den tidligere statsminister fredag aften, da der var premiere på dokumentar 'Helle Thorning-Schmidt'.

Selvom Dagmar Biograf midt i København var spækket med kendte gæster, var meget få af ansigterne nogle, som vi genkender fra Christianborgs gange. På gæstelisten var der således kun tre af Helle Thorning-Schmidts gamle partikammerater: Bjarne Corydon, Morten Bødskov og Henrik Sass Larsen, hvoraf sidstnævnte ikke dukkede op.

Af andre politikere fra Helle Thorning-Schmidts regeringstid var det kun Uffe Elbæk, stifter af Alternativet, som rev en aften ud af sin kalender for at komme til premieren. Af nuværende politikere var kun førnævnte Morten Bødskov til stede.

Hverken han eller Bjarne Corydon studsede dog over, at der ikke var mødt flere af de gamle partikammerater op.

»Det tænker jeg ikke noget særligt om. Vi er vel nogen af dem, der var tæt på hende og arbejdede tæt sammen med hende, så det er vel meget naturligt, at vi havde lyst til det (komme til premieren, red.),« sagde Bjarne Corydon, som i dag er chefredaktør på Børsen.

Synes du, det er underligt, at der ikke kommer nogen fra det nuværende socialdemokrati udover Morten Bødskov?

»Næ. For mig er det sådan en glad og sjov og spændende aften, så jeg tror ikke, jeg synes, der er noget underligt ved den overhovedet, de har jo sikkert travlt med at regere landet, eller hvad de nu har travlt med.«

Direkte adspurgt om han selv, Henrik Sass og Bjarne Corydon er de eneste venner, som Helle Thorning-Schmidt har tilbage i dansk politik, var svaret klart fra Morten Bødskov.

»Det synes jeg ikke, man kan sige. Der er masser af folk her i dag, så jeg er glad for at være her og glæder mig til at se filmen.«

Hovedpersonen selv havde da heller ikke tænkt nærmere over, at det var lidt småt med politikere til premieren.

Hvordan kan det være, der kun er tre af dine tidligere partifæller, der er mødt op i dag?



»Det må du spørge dem om, jeg ved nærmest ikke engang, hvem der er blevet inviteret, men jeg er glad for dem, der er her.«

Også landets nuværende statsminister, Mette Frederiksen, fik en invitation til premieren – måske.

»Ja, det tror jeg, hun har (fået en invitation, red). Det tror jeg Viaplay har sendt.«

Hvad tænker du om, at hun så ikke er dukket op?



»Jeg tror, Mette har rigtig mange ting at lave både i dag og i morgen og indtil, hun skal over og besøge Biden. Men altså, jeg er glad for at have den her premiere i dag, det synes jeg er spændende, og jeg glæder mig rigtig meget.«