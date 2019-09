Sidste kapitel i bogen om Venstres lange formandsopgør blev lørdag skrevet, da både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig fra deres poster.

Men snart skal en ny bog og et nyt kapitel skrives, når partiets delegerede på et ekstraordinært landsmøde den 21. september skal vælge ny formand og næstformand.

Den beslutning skal træffes af cirka 1.000 delegerede fra Venstre, men en stor gruppe folketingsmedlemmer har allerede givet udtryk for, hvem de mener, der skal være formand og/eller næstformand i partiet.

Men hvad med de resterende?

B.T. har mandag forsøgt at kontakte samtlige 44 medlemmer af Venstres folketingsgruppe, og herunder får du overblikket over, hvem der ønsker hvilke formænd.

Svarene bygger både på tidligere interview, opslag på de sociale medier og udtalelser til B.T. mandag og indikerer altså, at Jakob Ellemann-Jensen lige nu står som den helt store favorit til at blive ny Venstre-formand.

Anne Honoré Østergaard:



»Jeg vil vente, til kandidaterne kommer på banen.«

Anni Matthiesen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men har til Jyllands-Posten udtalt, at hun mener, at Jakob Ellemann-Jensen har 'de menneskelige egenskaber til at klare opgaven som formand'.

Bertel Haarder:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men har til Politiken udtalt, at han håber, at Jakob Ellemann-Jensen er den eneste formandskandidat, når Venstre om tre uger holder ekstraordinært landsmøde.

Britt Bager:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse.

Carsten Kissmeyer:



Formand: Jakob Ellemann-Jensen

Næstformand: Inger Støjberg, men nævner også muligheden for et dobbelt næstformandskab

Christoffer Aagaard Melson:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse.

Claus Hjort Frederiksen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men har til Politiken udtalt, at han bakker Jakob Ellemann-Jensen op.

Edmund Joensen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Ellen Trane Nørby:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Erling Bonnesen:



Formand: Jakob Ellemann-Jensen



Næstformand: Inger Støjberg

Eva Kjer Hansen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Fatma Øktem:

Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Hans Andersen:



Oplyser til B.T., at han ikke ønsker at svare på spørgsmålet på nuværende tidspunkt.

Hans Christian Schmidt:



Ønsker ikke at udtale sig.

Heidi Bank:



Ønsker ikke at udtale sig.

Inger Støjberg:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Jacob Jensen:



Oplyser til B.T., at man vil tale om formandsposterne på partiets gruppemøde tirsdag, men har dog på Twitter skrevet, at han støtter Jakob Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Jan E. Jørgensen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Jane Heitmann:



Skriver i en sms:



'Vi skal have møde i min kredsbestyrelse i aften, hvor vi bl.a. skal drøfte den nye situation i Venstre. Jeg har derfor ikke et klart svar nu og her.'

Karen Ellemann:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Karsten Lauritzen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Kim Valentin:



Ønsker ikke at udtale sig.

Kristian Jensen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Kristian Pihl Lorentzen:



Ønsker ikke at udtale sig.

Lars Christian Lilleholt:



Formand: Jakob Ellemann



Næstformand: Inger Støjberg

Lars Løkke:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Louise Schack Elholm:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men skriver på Facebook, at hun støtter Jakob Ellemann-Jensen som ny formand.

Mads Fuglede:



Formand: Jakob Ellemann-Jensen.



Næstformand: Inger Støjberg

Marcus Knuth:



Formand: Jakob Ellemann-Jensen



Næstformand: Inger Støjberg

Marie Bjerre:



Ønsker ikke at udtale sig

Marlene Ambo-Rasmussen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Martin Geertsen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men har på Twitter skrevet, at han støtter Jakob Ellemann-Jensen som ny formand.

Michael Aastrup Jensen:



Formand: Jakob Ellemann-Jensen



Næstformand: Inger Støjberg

Morten Dahlin:



Ønsker ikke at udtale sig.

Peter Juel-Jensen:



Ønsker ikke at udtale sig.

Preben Bang Henriksen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men udtalte allerede før weekendens skæbnemøder, at Jakob Ellemann-Jensen ville være hans bud på en ny Venstre-formand.

Sophie Løhde:



Formand: Jakob Ellemann-Jensen



Næstformand: Inger Støjberg

Sten Knuth:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Thomas Danielsen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse

Tommy Ahlers:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men skriver på Twitter, at han støtter Jakob Ellemann-Jensen som ny formand.

Torsten Schack Pedersen:



Ønsker ikke at udtale sig.

Troels Lund Poulsen:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse, men har til TV 2 udtalt, at han støtter Jakob Ellemann-Jensen som ny formand.

Ulla Tørnæs:



Er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse