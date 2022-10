Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Statsminister Mette Frederiksen (S) smed en regulær bombe, da hun annoncerede, at hun og Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering hen over midten.

Dermed har hun taget et nyt standpunkt.

Tidligere hed det, at Socialdemokratiet ville fortsætte sin etpartiregering, som har været dér siden 2019.

Men ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, skal Mette Frederiksen kigge langt efter en bred regering:

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder pressemøde og udskriver valg til afholdelse d. 1 november. Marienborg onsdag den 5. oktober 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) holder pressemøde og udskriver valg til afholdelse d. 1 november. Marienborg onsdag den 5. oktober 2022. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror, det er et fatamorgana. Jeg er helt overbevist om, at det ikke kommer til at ske, og at det heller ikke er noget, som Mette Frederiksen for alvor ønsker. Det vil blive en dysfunktionel regering,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det passer ind i hendes narrativ med tryghed, sikker hånd på rattet og samarbejde, men den der regering hen over midten har ingen gang på jord. Jeg tror ikke et sekund på det.«

Det næste spørgsmål er så: Hvad siger partierne til en bred bred regering?

Herunder er et overblik:

Konservative siger nej.

»Vi kan godt lave aftaler sammen, men jeg kan ikke se os gå i regering sammen,« siger formand Søren Pape Poulsen (K) på et pressemøde onsdag.

Venstre siger nej.

»Jeg går til valg på at blive Danmarks næste statsminister i en ny borgerlig – liberal regering,« siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V) på Venstres pressemøde efter valgudskrivelsen.

SF siger nej.

»Vi må sige, at nogle af de partier, der er i blå blok, ligger ret langt fra SF, så derfor gør vi, hvad vi kan for at få Socialdemokratiet tilbage i rød blok,« siger SF-formanden, Pia Olsen Dyhr.

Enhedslisten siger nej.

»Mette Frederiksen vil i regering med højrefløjen. Det er i mine øjne en stor fejl,« skriver politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen, på Twitter.

De Radikale siger ja.

»Så skal vi til valg. Vi ønsker os en bred sammenholdsregering. Glad for at Mette F ønsker det samme,« skriver partiets politisk leder, Sofie Carsten Nielsen, på Twitter.

Moderaterne siger ja.

»Hun lød jo fuldstændig som et ekko af det, jeg selv sagde i sidste valgkamp. Dengang blev det hældt ned ad brættet, men nu er hun så nået til samme konklusion, som jeg nåede for tre år siden. Så bedre sent end aldrig,« siger Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.

Danmarksdemokraterne siger nej.

»Nej, nej, nej. Jeg ser slet ikke for mig, at vi skal have regeringer hen over midten. Masser af samarbejde, men slet ikke hen over midten,« siger Inger Støjberg, som er formand for Danmarksdemokraterne.

Mette Frederiksen har udtalt, at hun ikke vil udelukke nogen partier med henblik på en bred regering.