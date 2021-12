Du kører rundt og rundt, men må konstatere, at der ingen pladser er ledige. Du ender med at holde langt fra din lejlighed.

Det er en situation, de fleste aarhusianere nok kender til, når de skal parkere bilen i Midtbyen.

Nu har rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, en række forslag, der skal gøre det lettere. Han vil blandt andet indføre beboerparkering i Marseliskvarteret.

»Parkeringsmuligheder i byen har en enorm betydning for aarhusianernes hverdag, og der er mange hensyn, vi skal forsøge at balancere,« siger Bünyamin Simsek og fortsætter:

»Jeg har løbende fået henvendelser fra beboere i Marseliskvarteret, der har problemer med at finde parkering, fordi gæsterne i Midtbyen søger derud for at parkere gratis. Forvaltningen forventer, at problemet kun vil vokse sig større, og derfor vurderer jeg, at der bør etableres beboerparkering i området nu.«

Han vil også indføre et minimumskrav til antallet af parkeringspladser i nybyggeri, så nye beboere får bedre mulighed for at parkere tættere på deres hjem.

Og så vil han drøfte, om beboerparkeringen i city skal sidestilles med andre beboerparkeringsområder, så beboerne kan parkere tættere på deres hjem om dagen. Lige nu gælder deres licens nemlig ikke i dagtimerne af hensyn til byens gæster, erhvervsdrivende og kulturliv.

»Jeg anerkender, at der er en udfordring i forhold til beboerne i centrum. Derfor bør byrådet også som minimum drøfte, hvilke hensyn der skal veje tungest, når vi taler om den særlige situation, der er inde i byen med forretninger og byliv, som skal fungere ved siden af,« siger Bünyamin Simsek.

Bünyamin Simsek vil desuden foreslå, at udvalgte pladser reserveres til biler på gule plader. Det skal dog kun gælde mellem 7 og 16 på hverdage.

»Jeg ønsker en klar drøftelse af, om vi ikke kan gøre noget for de mange håndværkere og erhvervsbiler, der hver dag må bruge dyrebar tid på at finde en parkeringsplads,« siger rådmanden.

Initiativerne bygger på en redegørelse om parkeringssituationen i Aarhus, der netop er sendt til byrådets sekretariat.