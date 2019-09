Lars Løkke Rasmussen har ikke blot brugt de seneste 14 dages tænkepause fra politik til at forberede sine interviews med DR og TV 2 søndag aften.

I al ubemærkethed har han stiftet et nyt firma.

I aftenens interview lod han forstå, at han har hjulpet sin hustru Sólrun Rasmussen i gang med at forfølge en drøm om at arrangere rejser på Færøerne.

Men Lars Løkke Rasmussen har gang i mere end det. Han er nemlig både blevet medstifter og medejer af et nyt selskab. Det viser en søgning i cvr-registret, som B.T. har foretaget søndag aften.

Her fremgår det, at Lars Løkke Rasmussen og Sólrun Rasmussen sammen stiftede selskabet Sollar Holding ApS den 9. september i år, altså for ganske få dage siden.

Lars Løkke Rasmussen er medejer af firmaet med en ejerandel på 50 procent. Sólrun ejer den anden halvdel. Selskabets navn er muligvis en sammentrækning af de tre første bogstaver i Sólrun og Lars - Sóllar.

Sólrun Rasmussen er direktør for selskabet, og selskabets formål er at drive virksomhed med investeringer, fremgår det af cvr-registret.

Umiddelbart har Sollar Holding ApS altså ingen forbindelse til Sólrun Rasmussens ambitioner om at gå ind i rejsebranchen.

Lars Løkke Rasmussen og Solrún Løkke Rasmussen har sammen stiftet et anpartsselskab. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke Rasmussen og Solrún Løkke Rasmussen har sammen stiftet et anpartsselskab. Foto: Mads Claus Rasmussen

På Facebook skriver Lars Løkke Rasmussen søndag aften:

'Jeg har det fint. Intet er skidt, uden det er godt for noget. Har bl.a. haft mulighed for at hjælpe Sólrun i gang med en gammel drøm.'

Sólrun og Lars Løkke Rasmussen er således begge involveret i det færøske rejsebureau Make Travel.

Allerede nu kan man købe en guidet tur med Sólrun Rasmussen fra den 4.-7. oktober, hvor Sólrun ifølge bureauets hjemmeside vil være 'Jeres personlige guide og værtinde'. Og - ja, den er god nok - de rejsende får såmænd også mulighed for at hilse på Lars Løkke Rasmussen under rejsen på de barske, grønne øer i Nordatlanten i oktober.

Allerede på rejsens første dag - 4. oktober - dukker Lars Løkke Rasmussen op som en del af pakkerejsen:

'Efter middagen er der kaffe og dessert i de tilstødende lokaler og her får vi selskab af Sólruns mand, Lars Løkke Rasmussen, som fortæller om hans passion for Færøerne', hedder det på rejsebureauets hjemmeside.

Rejsen, koster 13.990 kroner. 1.700 kroner mere, hvis man ønsker enkelt-værelse.