Nu bekræfter Det Radikale Venstre, at i hvert fald én af Ida Aukens påstande er sand.

Det sidste døgn har partiet været plaget af en åben krig mellem Ida Auken og den nye partileder, Sofie Carsten Nielsen – beskyldninger om løgne og fortielser flyver frem og tilbage.

Sagen begyndte, da Ida Auken på trods af at være sygemeldt med stress lørdag sendte en mail til alle de radikale politikere på Christiansborg.

Hendes budskab var, at nu måtte fortielserne stoppe.

Morten Østergaard fejrede fødselsdag i De Radikales telt lørdag 17. juni 2017 på Folkemødet. Foto: Ida Marie Odgaard

Hun skrev til sine partifæller, at hun havde orienteret næstformanden, landsformanden og sekretariatschefen om en episode ved Folkemødet på Bornholm i 2017, hvor Morten Østergaard med grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få en tidligere ansat i partiet til at gå i seng med ham.

En påstand, som Sofie Carsten Nielsen, der var næstformand, resolut afviste at kende til.

Spørgsmålet er relevant, fordi partilederen fredag afviste at have kendt til Morten Østergaards tre personalesager, hvor tre kvinder har følt sig krænket af ham.

Også Svend Thorhauge, landsformanden, afviste Aukens påstand.

Lars Beer Nielsen (tv.) fulgte onsdag Morten Østergaard tilbage til Christiansborg, lige efter Østergaard havde meldt sin afgang på Den Sorte Diamant. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men nu bekræfter Det Radikale Venstre, at det er sandt, at Ida Auken i sommeren 2017 orienterede sekretariatschefen, Lars Beer Nielsen, om krænkelsen ved Folkemødet på Bornholm.

'Vi kan godt bekræfte, at Ida orienterede Lars om en episode i 2017 – det er den sag, der også er omtalt i redegørelsen, og som Lars reagerede på med en påtale til Morten,' oplyser partiet til B.T.

I partiets redegørelse fremgår det, at det drejer sig om en kvinde, der nogle år tidligere havde været ansat i partiets sekretariat.

Torsdag blev fronterne i partiet for alvor trukket op, da Ida Auken fik opbakning af partifællerne Jens Rohde og Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard og Ida Auken ved valgfesten i 2019 – før det radikale kaos begyndte. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har ikke grund til at betvivle, at Ida taler sandt,« fortalte Martin Lidegaard og fortsatte:

»Men den vigtigste pointe er, at flere i ledelsen, herunder Sofie, generelt vidste nok om Mortens upassende adfærd til, at der skulle have været grebet ind for lang tid siden – og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager.«

Også Jens Rohde viste sin støtte til Ida Auken:

»Derfor siger jeg også hundrede procent ærligt, at hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig. INGEN skal stå alene på perronen, fordi de ikke holdt kæft.«