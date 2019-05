Fagforbundene Djøf og FOA beder politikerne holde inde med besparelser og reformer.

De kolde hænder i Djøf og de varme hænder i FOA har fundet sammen om en fælles appel til de danske politikere, der i disse dage er på stemmejagt: Skru ned for reformerne.

Det er en af tre overskrifter i de to fagforbunds fælles udspil.

I udspillet kan man læse:

- De sidste ti år har den ene reform afløst den anden. Og når reformerne går for stærkt, mister vi blikket for sammenhænge, der kan løfte den offentlige velfærd.

- Den offentlige sektor har brug for et pusterum. Gode reformer kræver ro og ressourcer.

Ud over opfordringen til at fjerne "foden fra reformspeederen" ser de to fagforbund også gerne, at politikerne lyttede mere til medarbejderne, når der skal laves ændringer i det offentlige.

Den sidste opfordring angår besparelser i det offentlige:

- Slut med grønthøsteren. Fjern opgaver eller tilføj ressourcer, lyder det i det fælles udspil.

De to fagforbund repræsenterer en kvart million medlemmer, som spænder fra Finansministeriets såkaldte regnedrenge over offentlige ledere til medarbejdere på plejehjem og sygehuse.

Udspillet består af ni dogmer, der skal sikre, at den offentlige sektor bliver mere effektive.

Men FOA's formand, Mona Striib, og Djøfs formand, Henning Thiesen, har blandt andet besøgt forskellige steder sammen for at udpege nogle mere konkrete ting.

Ifølge Avisen Danmark har de sammen besøgt Psykiatrihuset i Region Sjælland i Slagelse. Her pegede Mona Striib på de dokumentationskrav, som personale i sundhedssektoren skal opfylde, som et eksempel.

- Vi skal have et væsentlighedsperspektiv ind, når medarbejderne skal dokumentere, og så skal vi have lappet hullet efter kommunalreformen, sagde hun ifølge Avisen Danmark efter halvanden time på stedet.

/ritzau/