Ifølge Politiken kan det bliver sommer, før en rigsretssag mod Inger Støjberg kan begynde.

Højesterets præsident, Thomas Rørdam, siger til Politiken, at han ikke ser det muligt at starte en rigsretssag mod Inger Støjberg (V,) før Instrukskommissionen har afleveret sin anden delberetning.

Det vil først ske senere på året. Instrukskommissionen blev nedsat 3. december 2019 og har fået halvandet år til sit arbejde.

Dog blev kommissionen pålagt at komme med en delberetning om Inger Støjbergs rolle efter et år, så forældelsesfristen for eventuelt brud på loven ikke blev overskredet.

- Jeg kan ikke se andet, end at vi bliver nødt til at vente på anden delberetning, siger Thomas Rørdam, der som præsident for Højesteret også er formand for rigsretten.

Dermed forventes en rigsretssag ikke at kunne begynde kort tid efter en vedtagelse i Folketinget.

For når den anden delberetning er kommet, skal der være tid til, at dommere og advokater kan læse dokumenterne igennem. Politiken skriver, at det dermed er realistisk, at en rigsretssag først kan starte efter sommerferien.

Når den først er begyndt, kan den dog ifølge Thomas Rørdam gennemføres relativt hurtigt.

- Få måneder er det tidsperspektiv, jeg forestiller mig, siger Thomas Rørdam til Politiken.

En rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er blevet en realitet, efter at både Socialdemokratiet og Venstre torsdag har meddelt, at partierne vil stemme for en sådan sag.

For Venstres vedkommende er medlemmerne dog stillet frit, og ni af de 41 i partiets folketingsgruppe har tilkendegivet, at de vil stemme imod.

Partierne har truffet deres afgørelse, efter at Instrukskommissionen i sin rapport slog fast, at en instruks om at adskille alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, uden en individuel vurdering, var klart ulovlig.

Og at Inger Støjberg var advaret om, at gennemførelsen af en sådan instruks ville være ulovlig.

/ritzau/