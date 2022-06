Lyt til artiklen

Forude vente sommerferien for mange danskere – og en del ser frem til at kunne hoppe på et fly sydpå.

Men – men – men. Nu kommer politiet med en advarsel om noget, der kan risikere at spænde ben for dine rejseplaner.

For skylder du penge i fogedretten, kan du ende med at blive stoppet, før du kommer afsted.

Det skriver Københavns Politi på Twitter:

»Sommerferien er lige om hjørnet, og mange danskere vil i de kommende uger flyve sydpå,« lyder det i tweetet, som fortsætter:

»Nogen vil dog ikke nå længere end til lufthavnen. For hvis du skylder i fogedretten, risikerer du ikke at få lov at rejse.«

Derfor kommer politiet med et råd til de danskere, der er berørt af det:

»Så en opfordring herfra: Få orden på sagerne,« lyder det.