Dansk økonomi har fået en ordentlig kæberasler af den verdensomspændende coronapandemi.

Men den gode nyhed er, at coronakrisen ikke har ramt væksten og danske arbejdspladser så hårdt, som både regeringen og økonomer frygtede i foråret.

Det ligger fast, efter fungerende finansminister Morten Bødskov netop har fremlagt Den Økonomiske Redegørelse.

»Dansk økonomi indtil videre har klaret sig godt igennem coronakrisen sammenlignet med mange andre lande. Med de tal, vi har nu, vil vores aktive finanspolitik og senest den grønne genstart holde hånden under 55.000 danske job næste år,« siger Morten Bødskov.

Udenrigsministeriet holder pressemøde om forhøjet Brexit-beredskab i Eigtveds Pakhus fredag den 11. december 2020. Med deltagelse af Minister for Fødevare, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, Udenrigsminister Jeppe Kofod, Skatteminister Morten Bødskov og Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Udenrigsministeriet holder pressemøde om forhøjet Brexit-beredskab i Eigtveds Pakhus fredag den 11. december 2020. Med deltagelse af Minister for Fødevare, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, Udenrigsminister Jeppe Kofod, Skatteminister Morten Bødskov og Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye Foto: Liselotte Sabroe

Hvis vi skruer tiden tilbage til foråret, så var frygten, at en mindre økonomisk nedsmeltning ville ramme Danmark.

I Finansministeriet opererede man med tre scenarier. I det bedste scenarie ville Danmark indkassere en negativ vækst (BNP) på 3 procent, og i det værste ville Danmarks BNP blive slået hele 6 procent tilbage. Det er ikke sket siden Anden Verdenskrig.

Men den nye økonomiske redegørelse viser, at dansk økonomi ventes ‘kun’ at blive slået 3,8 procent tilbage i 2020.

De positive tegn i økonomien betyder også, at boligpriserne forventes at stige i både 2021 og 2022 med hhv. 2,9 procent og 2,3 procent.

Hvad der er mindst lige så opløftende er, at færre danskere er arbejdsløse her kort før jul, end man forventede tilbage i foråret. Ledigheden er ganske vist steget med 23.000 i 2020.

Men tilbage i foråret forudså de økonomiske vismænd, at ledigheden ville stige med 80.000 i år, mens Finansministeriets regnedrenge forventede en stigning på 68.000 ledige.

Men der er bestemt også grund til bekymring, hvis vi skal se frem mod 2021.

Fordi coronapandemien igen har ramt Danmark for fuld kraft, bliver 2021 slet ikke så opløftende, som man ellers havde håbet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) under pressemøde om corona i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg, fredag den 23. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) under pressemøde om corona i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg, fredag den 23. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Regeringen nedjusterer derfor vækstprognosen for 2021 fra 4,2 til 2,8 procent.

Men faktisk kan 2021 blive et endnu dårligere år. Som Finansministeriet skriver i redegørelse:

»Prognosen i denne rapport er udarbejdet, før anden bølge af coronapandemien gik ind i den seneste meget alvorlige fase. Derfor afspejler tallene ikke konsekvenserne af den seneste udvikling.«

Det får også Morten Bødskov til at finde de alvorlige miner frem.

Det er vigtigt at slå fast, at vi netop nu står i den mest kritiske og usikre situation siden marts med en ny bølge af smitte, som må ventes at påvirke økonomien negativt. Derfor er regeringens førsteprioritet fortsat at få Danmark og dansk økonomi så sikkert igennem krisen som muligt,« siger han.

Den nye nedlukning af landet har også fået flere økonomer til at kalde regeringens nye prognose ‘forældet’, nærmest før den er udgivet.

»Selvom regeringen har skåret en stor luns af deres vækstskøn for næste år, så fremstår prognosen alligevel alt for positiv. Det skyldes primært, at regeringens økonomer ikke har indregnet konsekvenserne af de seneste omfattende restriktioner. Dermed er regeringens ellers dugfriske prognose reelt allerede forældet før den ramte trykken,« siger Tore Stramer,« siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, til Børsen.