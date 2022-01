Pia Kjærsgaard lagde ikke skjul på, at hendes lillebror Henrik havde haft det svært i livet, da hun søndag aften viste nye og meget private sider af sig selv frem i TV 2-dokumentaren 'Pia'.

I Katrine W. Kjærs portrætfilm så man blandt andet Dansk Folkepartis stifter lægge blomster på sin brors (formodede) urnegravplads.

Og undervejs måtte Folketingets tidligere formand også tage en ufrivillig pause i sin tale foran kameraet, da hun simpelthen blev for følelsesmæssigt bevæget af at fortælle om sin afdøde bror.

Pia Kjærsgaard nøjedes med at fortælle, at han gik i hundene som hjemløs alkoholiker – ikke at han faktisk forinden nåede at blive serierøver og fik en straf på to års fængsel.

Det skete i 1988 i en tilståelsessag ved Københavns Byret, efter at han en måned tidligere havde meldt sig selv til politiet.

Her tilstod han beredvilligt, at han i perioden 1979-82 havde begået syv røverier, der blandt andet omfattede gidseltagning.

Det samlede udbytte ved røverierne blev cirka 165.000 kroner, som angivelig blev brugt til rejser og almindeligt forbrug. Desuden havde han truet sine ofre til at udlevere sammenlagt ni kartoner cigaretter og fem flasker snaps.

Ved røverierne brugte han hver gang stort set samme fremgangsmåde, der synes inspireret af en dårlig film: en strømpe over hovedet på sig selv og en attrappistol i hovedet på personalet i de supermarkeder og benzinstationer i det storkøbenhavnske område, som han plyndrede.

»Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg har begået røverierne. Jeg har aldrig været på stoffer, og jeg har heller ikke noget alkoholproblem,« lød det i 1988 i retten fra Pia Kjærsgaards lillebror, der var tre år yngre end Dansk Folkepartis stifter og tidligere formand.

På det tidspunkt lå det seneste røveri seks år tilbage, men i mellemtiden havde han fået depressioner og mente selv, at det skyldtes de kriminelle forhold, som han havde begået. Han gik til psykiater, men havde ellers aldrig fortalt nogen om, hvad han havde gjort.

Til sidst blev han dog klar over, at det eneste, der kunne hjælpe ham, var at gå til politiet og lægge kortene på bordet. I retten fortalte han, at han efter anholdelsen da også havde fået det meget bedre og følte sig lettet i sindet.

Ved dommen blev han kendt skyldig efter sin egen tilståelse og idømt to års fængsel.

Pia Kjærsgaard lader sig hylde på Dansk Folkepartis årsmøde i 2008 i Herning Kongrescenter. Hendes nærmeste følte sig nødt til at vente med at fortælle, at hendes lillebror netop var død, indtil hun havde holdt sin formandstale. Foto: Claus Fisker Vis mere Pia Kjærsgaard lader sig hylde på Dansk Folkepartis årsmøde i 2008 i Herning Kongrescenter. Hendes nærmeste følte sig nødt til at vente med at fortælle, at hendes lillebror netop var død, indtil hun havde holdt sin formandstale. Foto: Claus Fisker

Dommeren udtalte ved domsafsigelsen, at det havde været en usædvanlig situation, at Henrik Kjærsgaard selv havde meldt sig så mange år efter det første røveri. Det havde dommeren taget hensyn til, ligesom det havde været formildende, at der var tale om en tilståelsessag.

Pia Kjærsgaard har tidligere selv fortalt om sin lillebrors mørke fortid og deres smertefulde barndom efter forældrenes dramatiske skilsmisse i selvbiografien 'Fordi jeg var nødt til det' fra 2013.

På det tidspunkt var hendes lillebror død af druk på et herberg i 2008. I bogen fortæller hun blandt andet om, hvordan hendes nærmeste holdt broderens død skjult for hende i flere timer.

Pia Kjærsgaard skulle nemlig på det tidspunkt lige til at gå på scenen foran flere hundrede partisoldater på Dansk Folkepartis landsmøde og holde sin store formandstale.

Derfor følte hendes mand, Henrik Thorup, og Dansk Folkepartis daværende pressechef, Søren Søndergaard, sig tvunget til at vente med at fortælle Pia Kjærsgaard, at forstanderen på broderens herberg netop havde ringet om lillebroderens død.

De vidste, at hun ellers ville bryde sammen på talerstolen. Senere trak hun sig tidligt tilbage fra festen på landsmødet – fortvivlet over, at hun ikke nåede at tale med sin bror, før han døde.