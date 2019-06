Mette Frederiksen og Socialdemokratiet går sværere regeringsforhandlingerne i møde, viser valgresultat.

Rød blok vinder folketingsvalget, viser det endelige resultat.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ventes dermed at få chancen for at danne en ny regering.

Men der er lagt op til vanskelige forhandlinger. De Radikale, som stiller en række krav til Mette Frederiksen for at støtte hende som statsminister, er fordoblet i størrelse og har nu 16 mandater.

/ritzau/