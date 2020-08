Bettina Storm er en af de danskere, som fulgte interesseret med i regeringens udmelding om den nye pensionsordning. Hun håbede, at hun også ville kunne drage nytte af udspillet ganske som den berømte Arne, der som bekendt stod 'for tur'.

Men nej, Bettina måtte sande, at det aldrig bliver hendes tur. Hun er i dag 50 år, har gennemgået to knæoperationer, og når hun fylder 61 år, har hun 'kun' arbejdet i 37 år. Fem år for lidt, hvis man skal tilgodeses i regeringens udspil.

»Det er jeg ked af. Jeg frygter jo ikke at kunne holde til mit arbejde, når jeg når op i den alder,« siger Bettina.

Hun har arbejdet mange år som pædagog i både børnehave og vuggestue. Det var her, hun fik problemer med sine knæ. Derfor var hun så fornuftig at skifte job, så hun nu arbejder som skolepædagog, der er mindre fysisk krævende.

Jeg havde håbet på, at jeg kunne stoppe, når jeg var 64-65 år Bettina Storm, pædagog

»Men det er også et psykisk hårdt arbejde, selv om det fysiske slid er mindre. Derfor havde jeg stadig håbet på, at jeg var omfattet af regeringens udspil,« siger Bettina og fortsætter:

»Jeg har selv tre børn og vil gerne kunne gå ned i knæ og lege med de børnebørn, som jeg forhåbentlig har, når jeg bliver pensioneret. Jeg elsker børn og vil gerne have det til gode i min alderdom,« siger hun.

Bettina Storm er uddannet som pædagog i 1994. Rigtig mange pædagoger, sygeplejersker og andre faggrupper vil opleve, at længden på deres uddannelse betyder, at de får færre år på arbejdsmarkedet i forhold til ufaglærte, som er startet i arbejde efter folkeskolen.

Kort sagt bliver det Arnes tur, men ikke pædagogernes eller sygeplejerskernes. Derfor kan Bettina nu se frem til at arbejde, til hun er 69 år. I alt får hun 45 år på arbejdsmarkedet.

»Jeg frygter jo ikke at kunne holde til mit arbejde, når jeg når op i den alder,« siger Bettina Storm, der ikke får glæde af regeringens pensionsudspil. Vis mere »Jeg frygter jo ikke at kunne holde til mit arbejde, når jeg når op i den alder,« siger Bettina Storm, der ikke får glæde af regeringens pensionsudspil.

»Min pensionsalder er jo ellers hele tiden blevet rykket, så jeg blev skuffet. Jeg havde håbet på, at jeg kunne stoppe, når jeg var 64-65 år,« siger hun.

Det store problem ved hele den her pensionsopsparing er jo, at det er dyrt. Derfor tager man de hårdest ramte. Er det ikke rimeligt nok?

»Jo, jeg er glad på vegne af de personer, som får glæde af udspillet. Men det er også dyrt i den anden ende, hvis folk bliver nedslidt,« siger Bettina.

Pensionsudspillet i store træk Satsen på tidlig pension bliver et beløb, der svarer til folkepensions grundbeløb plus tillæg. I alt 13.541 kroner før skat. Antallet af år på arbejdsmarkedet afgør, om man få ret til den tidlig pension. Ancienniteten bliver gjort op, når man fylder 61 år. Hvis man på det tidspunkt har arbejdet 42 år eller mere, får man ret til at gå tidligere på pension end den officielle folkepensionsalder. 42 års arbejde giver ret til at gå på pension ét år tidligere end den almindelige folkepensionsalder. 43 år giver ret til to års tidligere pension, og 44 år til tre år ekstra som pensionist. Den officielle folkepensionsalder er i dag 66 år. I 2030 stiger den til 68 år.



Man skal altså være begyndt at arbejde som 17-19 årig eller tidligere for at få kunne den nye pension. I praksis vil det betyde, at ordningen stort set kun bliver for ufaglærte og faglærte med lærlingetid.



Personer med en pensionsopsparing på mere end to millioner kroner vil ikke have ret til tidlig pension.